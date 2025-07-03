На Авито Авто появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля в аренду

У пользователей Авито Авто появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды. Теперь весь процесс полностью цифровизирован — от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты, — а 99% автопарков, предоставляющих услуги онлайн-аренды автомобилей для личного использования, проходят на платформе верификацию. Такой способ оформления сделки повышает безопасность и снижает риски как для арендатора, так и для арендодателя.

Доступные для онлайн-бронирования автомобили на платформе отмечены соответствующим бейджем: пользователю необходимо выбрать подходящую модель в разделе "Аренда Авто", указать даты аренды и отправить заявку. Автопарк проверит доступность авто, а затем подтвердит заявку. После этого пользователю останется внести предоплату в размере 10% непосредственно через Авито. Оставшуюся часть нужно будет оплатить при получении автомобиля.

Ранее зачастую в одном объявлении содержалось большое количество информации: несколько доступных для аренды моделей, различные условия аренды, непрозрачное ценообразование. Из-за этого пользователи тратили больше времени на выбор подходящего автомобиля, а арендодатели — на размещение предложений.

Теперь в карточке объявления доступна информация только по выбранному автомобилю. Благодаря этому пользователям будет проще узнать детали аренды без необходимости звонить арендодателю или искать информацию в описании. Для прокатных компаний такое обновление помогает затрачивать меньше ресурсов на общение с клиентами и упрощает процесс сделки.

Одной из ключевых задач Авито является обеспечение безопасности сделок. Поэтому автопарки, которые дают пользователям возможность бронирования автомобилей онлайн, проходят обязательную проверку. Процедура позволяет связать аккаунты на платформе с реальными автопарками и индивидуальными предпринимателями. Такой подход исключает возможность создания поддельных профилей и способствует формированию доверительной среды как для арендаторов, так и для автопарков.

Онлайн-бронирования автомобилей уже доступно у автопарков в большинстве регионов России.

"Направление аренды на платформе Авито Авто демонстрирует позитивную динамику: за последний год предложение в сегменте увеличилось на 21%. Растущая популярность внутреннего туризма и любовь россиян к автопутешествиям (согласно нашему опросу, почти половина респондентов предпочитают именно этот вариант) дополнительно стимулируют развитие отрасли по аренде автомобилей. Запуск онлайн-бронирования на Авито — большой шаг в создании сервиса, который позволит сделать процесс аренды авто максимально простым и безопасным для всех сторон. Теперь не нужно обзванивать десятки объявлений и уточнять детали — достаточно выбрать понравившийся автомобиль и забронировать его прямо на платформе", — рассказал Илья Зарембо, руководитель департамента аренды автомобилей в Авито Авто.