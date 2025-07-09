В Самаре изменят норму по обустройству парковок в ЖК

Министерство градостроительной политики Самарской области приступает к разработке региональных нормативов градостроительного проектирования (РНГП). Об этом в интервью Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Екатерина Семенова: "Новые ПЗЗ Самары - уход от точечной застройки" В Самаре ужесточают правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Поправки в этот важный для города документ проходят общественные обсуждения. Какие требования предлагается ввести для проектов застройщиков? Как предложенные изменения в итоге отразятся на облике города и жителях? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

"В РНГП внесем норму по озеленению. Планируется изменить норматив по парковкам. Это болезненная тема и для жителей, и для застройщиков. Однако не везде оправдан коэффициент "одно машиноместо на одну квартиру". Но решения должны приниматься четко на основе анализа. Например, снижение коэффициента по количеству парковок может быть обоснованно, если район хорошо обеспечен общественным транспортом, когда мы можем дать альтернативу машине (автобус, трамвай, метро). Это еще и вопрос экологии, разгрузки дорог. Мы можем строить сколько угодно магистралей, развязок, но для решения проблемы пробок нужно снижать и уровень автомобилизации за счет развития общественного транспорта", - рассказала Екатерина Семенова.

Главный архитектор области уточнила, что речь идет не о том, чтобы ввести плавающую норму по парковкам:

"Думаю, что в итоге мы уйдем от нормы "одно машиноместо на одну квартиру" и привяжемся к жилой площади. Этот и другие вопросы будем обсуждать с профессиональным сообществом: архитекторами, проектировщиками, застройщиками. Мы готовы к диалогу и обсуждению предложений".

В Самаре выставили на обсуждение новые правила застройки: список Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Как сообщает региональное министерство градостроительной политики, они продлятся до 15 июля.

Сейчас в Самаре проходят общественные обсуждения поправки в правила землепользования и застройки, которые в том числе предусматривают введение новых требований по обустройству парковок в строящихся жилых комплексах.

"Да, застройщику больше нельзя будет обеспечивать норму "одно машиноместо на одну квартиру" за счет улично-дорожной сети. Недопустимо сужать проезды. В границах своего участка они могут делать подземные и наземные стоянки, парковочные карманы на дорогах", - объяснила Екатерина Семенова.

Власти собирают предложения горожан по поправкам ПЗЗ. Процедура продлится до 15 июля. Мнение жителей обещают учесть.

"Сначала предложения обработает городской департамент градостроительства, затем комиссия по ПЗЗ. По каждому будет приниматься решение: учитывать его или отклонить. Тут важно понимать, что это не голосование "за" или "против". Жители должны направлять именно аргументированные, содержательные предложения. Если гражданина не устраивает представленный проект, то он должен объяснить почему", - пояснила Екатерина Семенова.