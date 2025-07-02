В Самаре выставили на обсуждение новые правила застройки: список

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Как сообщает региональное министерство градостроительной политики, они продлятся до 15 июля.

Это уже вторая версия поправок. Первая была представлена в апреле, но с тех пор претерпела некоторые изменения. Хотя документ всё еще предусматривает введение новых ограничений для застройщиков.

В частности, устанавливаются новые правила среднеэтажной (не выше 8 этажей) и многоэтажной (высотной) жилой застройки, а именно:

новое жилищное строительство должно осуществляться на основании решений и договоров о комплексном развитии территории (КРТ) и (или) утвержденной документации по планировке территории (ДПТ); Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

не допускается строительство, реконструкция за границами представленного земельного участка, за исключением случаев, подтвержденных ДПТ и территорий, подлежащих комплексному развитию;

строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов (МКД) не допускается, если они не обеспечены объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами, что определяется ДПТ; Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров;

при строительстве, реконструкции МКД не допускается сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений;

не допускается размещение нормативных площадок благоустройства МКД и парковок на территории, отведенной для объектов из перечня, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 1300 (разрешенных к размещению без предоставления земель и сервитутов); Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

не требуется подготовка ДПТ при реконструкции объектов капитального строительства, если она не повлечет за собой увеличение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, определенных по фактическим техникоэкономическим показателям ОКС до его реконструкции.

Для среднеэтажной жилой застройки предлагается установить следующие предельные параметры:

• минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;

• в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц — 5 м;

• в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;

• минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.

• максимальный процент застройки в границах земельного участка — 10%, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий — 50%;

• процент застройки подземной части не регламентируется;

• минимальный процент озеленения земельного участка — 15%.

Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

Предельная высота среднеэтажной жилой застройки — 31 метр. Количество парковочных мест — одно на квартиру. Но в подзонах Ж-3.1 (подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ж-4.1 (подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами) требования менее жесткие. Застройщик может делать по 0,7 парковочных места на одну квартиру.

Для многоэтажной жилой застройки предлагается установить следующие параметры:

Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливают на уровне 10%, в соответствии с утвержденной ДПТ — 40%.

предельная высота зданий, строений, сооружений — 75 м , в подзоне Ж-4.1 — 97,5 м ;

зданий, строений, сооружений — , в подзоне Ж-4.1 — ; количество парковочных мест на 1 квартиру — 1 шт, в подзонах Ж-3.1 и Ж-4.1 — 0,7 шт.

Отдельно в ПЗЗ пропишут параметры строительства стилобатной части среднеэтажных и многоэтажных зданий:

Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

Оставить свои отзывы жители Самары могут через онлайн-форму на сайте мэрии. По этой же ссылке доступны все материалы поправок.