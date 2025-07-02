16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре выставили на обсуждение новые правила застройки: список Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара" В Тольятти застройщик судится с городом из-за отозванного разрешения "Баланс Towers" - лучший жилой небоскреб России по версии URBAN-2025 В Самаре напротив диагностического центра хотят построить высотку

Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре выставили на обсуждение новые правила застройки: список

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 133
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Жителей Самары приглашают принять участие в общественных обсуждениях проекта изменений в Правила землепользования и застройки города. Как сообщает региональное министерство градостроительной политики, они продлятся до 15 июля.

Фото: Александра Ламзина

Это уже вторая версия поправок. Первая была представлена в апреле, но с тех пор претерпела некоторые изменения. Хотя документ всё еще предусматривает введение новых ограничений для застройщиков.

В частности, устанавливаются новые правила среднеэтажной (не выше 8 этажей) и многоэтажной (высотной) жилой застройки, а именно:

  • новое жилищное строительство должно осуществляться на основании решений и договоров о комплексном развитии территории (КРТ) и (или) утвержденной документации по планировке территории (ДПТ);
    Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me
  • не допускается строительство, реконструкция за границами представленного земельного участка, за исключением случаев, подтвержденных ДПТ и территорий, подлежащих комплексному развитию;
  • строительство и реконструкция многоквартирных жилых домов (МКД) не допускается, если они не обеспечены объектами социальной, транспортной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также коммунальными и энергетическими ресурсами, что определяется ДПТ;
    Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me
  • наземные стоянки и парковки для обеспечения планируемых к строительству или реконструкции объектов не допускается размещать вдоль улиц, ограничивающих жилые комплексы, кварталы, микрорайоны, за счет сужения проезжей части этих улиц, пешеходных проходов, тротуаров;
  • при строительстве, реконструкции МКД не допускается сокращать расчетную площадь спортивных и игровых площадок для детей за счет физкультурно-оздоровительных комплексов, а также спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений;
  • не допускается размещение нормативных площадок благоустройства МКД и парковок на территории, отведенной для объектов из перечня, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 1300 (разрешенных к размещению без предоставления земель и сервитутов);
    Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me
  • не требуется подготовка ДПТ при реконструкции объектов капитального строительства, если она не повлечет за собой увеличение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, определенных по фактическим техникоэкономическим показателям ОКС до его реконструкции.

Для среднеэтажной жилой застройки предлагается установить следующие предельные параметры:

• минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений — 3 м;
• в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц — 5 м;
• в условиях сложившейся застройки допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов;
• минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.
• максимальный процент застройки в границах земельного участка — 10%, в соответствии с утвержденной документацией по планировке территорий — 50%;
• процент застройки подземной части не регламентируется;
• минимальный процент озеленения земельного участка — 15%.

Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

Предельная высота среднеэтажной жилой застройки — 31 метр. Количество парковочных мест — одно на квартиру. Но в подзонах Ж-3.1 (подзона зоны застройки среднеэтажными жилыми домами) и Ж-4.1 (подзона зоны застройки многоэтажными жилыми домами) требования менее жесткие. Застройщик может делать по 0,7 парковочных места на одну квартиру.

Для многоэтажной жилой застройки предлагается установить следующие параметры:

Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me
  • максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливают на уровне 10%, в соответствии с утвержденной ДПТ — 40%.
  • предельная высота зданий, строений, сооружений — 75 м, в подзоне Ж-4.1 — 97,5 м;
  • количество парковочных мест на 1 квартиру — 1 шт, в подзонах Ж-3.1 и Ж-4.1 — 0,7 шт.

Отдельно в ПЗЗ пропишут параметры строительства стилобатной части среднеэтажных и многоэтажных зданий: 

Фото: Министерства градостроительной политики Самарской области / t.me

Оставить свои отзывы жители Самары могут через онлайн-форму на сайте мэрии. По этой же ссылке доступны все материалы поправок. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Юлия N 01 марта 2025 07:59 Жители Самары выиграли суд за право на благоприятную среду

Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3