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Экономика и бизнес

В Поволжье ускорят цифровизацию туристической отрасли

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон и Правительство Саратовской области договорились о сотрудничестве в сфере цифровизации экономики, социальной сферы и государственного управления. В рамках соглашения планируется уделить особое внимание защите от киберугроз, реализации экологических инициатив и раскрытию туристического потенциала региона.

Соответствующий документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме — 2025 генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. В первую очередь договор предполагает дальнейшее развитие телекоммуникационной инфраструктуры и повышение доступности услуг связи для жителей региона. Помимо этого, одна из ключевых целей партнёрства — внедрение инновационных решений, в том числе с применением искусственного интеллекта для улучшения качества жизни населения области.

Участники встречи договорились о создании пилотного центра мониторинга и управления событиями по информационной безопасности, который будет противостоять киберугрозам в регионе. В числе других сфер потенциального сотрудничества МегаФона и Саратовской области — внедрение инструментов big data для комплексной оценки туристического потока и выявления новых мест притяжения, а также развитие систем экологического онлайн‑мониторинга загрязнения атмосферного воздуха.

"Мы уже много лет реализуем проекты с Правительством Саратовской области, которые не ограничиваются развитием исключительно телеком-инфраструктуры. Так, мы внедрили технологичные решения в работу медучреждений и госорганизаций, существенно расширили систему мониторинга за лесными пожарами, автоматизировали рутинные процессы на производственных предприятиях и укрепили киберзащиту финансовых структур, — рассказал генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан. — Результаты нашего сотрудничества демонстрируют высокую эффективность. Уверен, что совместными усилиями мы сможем создать надёжную основу для технологического развития региона в долгосрочной перспективе".

"Мы стремимся к улучшению качества жизни людей, в том числе к созданию современного, устойчивого цифрового пространства, где высокие технологии будут активно использоваться для решения актуальных задач. Это соглашение является важным шагом к созданию более безопасной и технологически развитой среды, где каждый сможет увидеть преимущества, которые могут принести новые технологии", — отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

За последний год оператор совместно с Министерством цифрового развития и связи Саратовской области реализовал два этапа работ в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства 2.0". В результате голосовая связь и интернет МегаФона появились в 152 населенных пунктах, где проживает менее 500 человек. Другая государственная программа "Скидка за спектр" позволила запустить объекты связи в тех сёлах, где ранее мобильный сигнал отсутствовал.

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