Билайн запустил "план б." с нейросетями в MAX

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн расширяет каналы цифрового обслуживания клиентов и запускает мини-приложение (12+) в MAX для пользователей "план б." в национальном мессенджере оператор предусмотрел полный доступ ко всем преимуществам платформы и необходимым функциональностям.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

C помощью мини-приложения в MAX клиенты плана б. могут совершать привычные для себя действия и пользоваться всеми доступными фичами: управление тарифом, обмен гигабайтов на "золото"*, режим безлимита на 3 часа** и другое. Прямо в мини-приложении клиентам будут доступны некоторые из топовых нейросетей: ChatGPT, Gemini 2.0, DeepSeek и другие, обеспечивающих широкие возможности работы с текстами, изображениями, фото, видео и музыкой. Помимо этого, клиентам плана б. доступны Netflix, Spotify и другие ушедшие сервисы без использования VPN (ВПН) при подключении через мобильный интернет.

Ранее мини-приложения "плана б." были реализованы "ВКонтакте" и в Telegram, где клиенты Билайна также получают прямой доступ ко всем фичам "плана б.", в том числе популярным ИИ-инструментам без VPN и установки отдельного приложения. Все ключевые возможности платформы "план б." интегрированы в привычную цифровую среду пользователей, без необходимости переключаться между сервисами.

"Как клиентоцентричная компания мы стремимся предоставлять клиентам сервис там, где им удобно. И теперь в национальном мессенджере клиенты плана б. могут решить самостоятельно до 90% своих запросов, без использования других приложений, ожиданий и обращений в поддержку. Билайн продолжит расширять свои цифровые сервисы и интеграции, чтобы обеспечивать лучший клиентский опыт", — подчеркнул директор по продуктовому маркетингу Билайна Алексей Карев.

План б. — это не просто тариф, а многофункциональная платформа, встроенная в привычную цифровую среду пользователя. Для новых клиентов плана б. действует акция "Честный терабайт"***. Пользователь получает 1 терабайт интернета дополнительно к основному пакету. Он выдается бесплатно, а его остаток автоматически переносится на следующий месяц и работает на максимальной скорости без дополнительных условий.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов, денежные переводы, в тестовом режиме работают информационные каналы. В платформу интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение (16+) включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях. В середине ноября аудитория МАХ достигла 55 миллионов пользователей.

*Акция доступна для абонентов Билайн — пользователей тарифа "План б." всех субъектов РФ, где есть сеть Билайн, за исключением Чукотского АО, а также г. Норильска Красноярского края. Речь идёт не о реальном драгметалле, а о виртуальной валюте, которую можно вывести в виде бонусных рублей по курсу, эквивалентному курсу золота к рублю, установленному Центральным банком России ("Золото").

**доступна для абонентов Билайн — пользователей тарифа "План б." всех субъектов РФ, где есть сеть Билайн, за исключением Чукотского АО, а также г. Норильска Красноярского края.

***1 ТБ начисляется единоразово и добавляется к основному пакету ГБ. Акция проводится на территории субъектов России, где есть покрытие сети Билайн, за исключением Чукотского АО и г. Норильск Красноярского Края.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5yBjSBB

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

