T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством

T2, российский оператор мобильной связи, и RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) начали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые подходы к анализу подозрительных действий и организовать постоянный совместный мониторинг мошеннических сценариев.
T2 развивает внутри своих систем комплексный, динамически обновляемый профиль мошеннической активности. Он объединяет множество данных: историю подозрительных звонков, аномалии в клиентском профиле потребления услуг связи и другие нехарактерные паттерны. Опираясь на глубокую экспертизу в области противодействия цифровому мошенничеству, компания строит многоуровневую систему защиты для выявления как единичных инцидентов, так и скоординированных атак. Такой интегрированный подход позволяет не просто фиксировать факты мошенничества, но и предсказывать его появление, значительно повышая точность детекции и снижая количество ложных срабатываний. В результате T2 может оперативно реагировать на новые риски, минимизировать потенциальный ущерб для клиентов и обеспечивать более надежную защиту в условиях постоянно эволюционирующих мошеннических схем.
Антифрод-система RWB, разработанная командой антифрода Trust&Safety, уже функционирует на основе двух ключевых уровней защиты. Первый уровень — онлайн-мониторинг операций, который позволяет в режиме реального времени выявлять потенциальные угрозы для клиентов с использованием технологий искусственного интеллекта. Система автоматически обнаруживает и блокирует подозрительные действия. Второй уровень — углубленный анализ уже совершенных заказов. При выявлении аномалий операции отменяются автоматически, а в наиболее сложных случаях к расследованию подключаются профильные специалисты компании.
Объединение усилий по борьбе с киберпреступностью позволит моментально реагировать на появляющиеся угрозы и новые мошеннические сценарии.
Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных и развитию рекламного бизнеса T2:
"Сотрудничество с RWB создает условия для качественной борьбы с кибермошенничеством. Объединяя большие данные и антифрод-экспертизу двух компаний, мы предотвращаем угрозы и новые мошеннические сценарии уже на ранних стадиях. И для нас это не просто технологическая задача, а ответственность перед клиентами, ведь безопасность должна быть невидимой, но абсолютной — в каждом звонке, заказе и платеже".
Сергей Камшилин, директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству RWB:
"Для нас всегда важно работать на опережение. Партнерство с T2 усиливает наш внешний антифрод за счет телеком-экспертизы и дополнительного слоя данных, который позволяет точнее видеть поведение злоумышленников. Объединяя наши технологии и опыт аналитических команд, мы выстраиваем отдельный контур защиты — на всем пути от попытки социальной инженерии до оформления заказа. В результате меньше мошеннических сценариев доходит до реализации, а потенциальный ущерб предотвращается еще на ранней стадии".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:
"В последнее время мы наблюдаем устойчивый тренд: все больше людей пользуются услугами маркетплейсов, они становятся привычной точкой взаимодействия клиентов и компаний. В этих условиях безопасность, на наш взгляд, должна быть базой пользовательского опыта. Благодаря партнерству с RWB мы объединяем технологическую экспертизу Т2 и обширные наработки коллег, чтобы внедрять новые подходы к антифроду и формировать комфортную цифровую среду".
