"Ростелеком" провел оптику в самарское село Неприк МТС накрыла сетью 4G район знаменитых Рачейских Альп В Тольятти планируют построить 4 многоуровневых развязки: карта ИИ-агенты для бизнеса: когда генеративных нейросетей уже недостаточно Названы новые сроки строительства тоннеля под ж/д переездом в Крутых Ключах

T2 и Wildberries & Russ будут вместе бороться с мошенничеством

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
T2, российский оператор мобильной связи, и RWB (Объединенная компания Wildberries & Russ) начали сотрудничество в противодействии мошенничеству. Партнерство направлено на развитие совместных антифрод-практик. Компании планируют выстроить единую систему расследований, внедрить новые подходы к анализу подозрительных действий и организовать постоянный совместный мониторинг мошеннических сценариев.

Фото: Shutterstock, автор Pickadook

T2 развивает внутри своих систем комплексный, динамически обновляемый профиль мошеннической активности. Он объединяет множество данных: историю подозрительных звонков, аномалии в клиентском профиле потребления услуг связи и другие нехарактерные паттерны. Опираясь на глубокую экспертизу в области противодействия цифровому мошенничеству, компания строит многоуровневую систему защиты для выявления как единичных инцидентов, так и скоординированных атак. Такой интегрированный подход позволяет не просто фиксировать факты мошенничества, но и предсказывать его появление, значительно повышая точность детекции и снижая количество ложных срабатываний. В результате T2 может оперативно реагировать на новые риски, минимизировать потенциальный ущерб для клиентов и обеспечивать более надежную защиту в условиях постоянно эволюционирующих мошеннических схем.

Антифрод-система RWB, разработанная командой антифрода Trust&Safety, уже функционирует на основе двух ключевых уровней защиты. Первый уровень — онлайн-мониторинг операций, который позволяет в режиме реального времени выявлять потенциальные угрозы для клиентов с использованием технологий искусственного интеллекта. Система автоматически обнаруживает и блокирует подозрительные действия. Второй уровень — углубленный анализ уже совершенных заказов. При выявлении аномалий операции отменяются автоматически, а в наиболее сложных случаях к расследованию подключаются профильные специалисты компании.

Объединение усилий по борьбе с киберпреступностью позволит моментально реагировать на появляющиеся угрозы и новые мошеннические сценарии.

Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных и развитию рекламного бизнеса T2:

"Сотрудничество с RWB создает условия для качественной борьбы с кибермошенничеством. Объединяя большие данные и антифрод-экспертизу двух компаний, мы предотвращаем угрозы и новые мошеннические сценарии уже на ранних стадиях. И для нас это не просто технологическая задача, а ответственность перед клиентами, ведь безопасность должна быть невидимой, но абсолютной — в каждом звонке, заказе и платеже".

Сергей Камшилин, директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству RWB:

"Для нас всегда важно работать на опережение. Партнерство с T2 усиливает наш внешний антифрод за счет телеком-экспертизы и дополнительного слоя данных, который позволяет точнее видеть поведение злоумышленников. Объединяя наши технологии и опыт аналитических команд, мы выстраиваем отдельный контур защиты — на всем пути от попытки социальной инженерии до оформления заказа. В результате меньше мошеннических сценариев доходит до реализации, а потенциальный ущерб предотвращается еще на ранней стадии".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"В последнее время мы наблюдаем устойчивый тренд: все больше людей пользуются услугами маркетплейсов, они становятся привычной точкой взаимодействия клиентов и компаний. В этих условиях безопасность, на наш взгляд, должна быть базой пользовательского опыта. Благодаря партнерству с RWB мы объединяем технологическую экспертизу Т2 и обширные наработки коллег, чтобы внедрять новые подходы к антифроду и формировать комфортную цифровую среду".

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

