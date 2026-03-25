Авито открыл категорию сим-карт: первым оператором на платформе стал Билайн

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авито запускает новую товарную категорию: теперь на платформе доступны сим-карты от официальных магазинов операторов связи. Первым продажу сим-карт запустил Билайн.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

В продаже представлены сим-карты саморегистрации: с их помощью пользователь сможет самостоятельно выбрать номер и регион подключения. Доставка сим-карт будет осуществляться с помощью Авито Доставки. Это обеспечит максимальное удобство и безопасность сделки для пользователей: средства поступят продавцу на счет после получения заказа в пункте выдачи, а служба поддержки поможет решить любые спорные вопросы.

"Рынок смартфонов на Авито стабильно удерживает свои позиции, предлагая потребителям широкий ассортимент гаджетов — от последних технологических новинок до моделей невысокого ценового сегмента с простыми и понятными функциями. Логичным шагом для дальнейшего развития категории стала интеграция на платформу сим-карт — комплементарного продукта, который позволяет пользователю сразу подключить связь к новому устройству. Запуск категории вместе с Билайн открывает новые возможности для пользователей платформы и создает удобный сценарий покупки — устройство и связь в одном месте", — отметил Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.

В рамках партнёрства Билайн запустил специальный тарифный план, доступный только пользователям Авито. Предложение носит ограниченный характер и рассчитано на первую тысячу подключений. Тариф ориентирован на активных пользователей, которым важен как внушительный пакет мобильного интернета, так и голосовой связи. Уникальной фишкой этого предложения стал безлимитный трафик при использовании Авито.

"Онлайн-покупка сим-карты становится всё более привычным сценарием для клиентов. Партнёрство с Авито позволяет нам протестировать новый канал продаж и сделать пользователям платформы эксклюзивное предложение с большим объёмом интернет-трафика и расширенными возможностями. Для нас это также возможность интегрировать услуги связи в экосистему цифровых сервисов, которыми клиенты пользуются каждый день", — отметил директор по развитию электронной коммерции Билайна Кирилл Булгинов.

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

