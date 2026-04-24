16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Транспорт и связь Экономика и бизнес

Блогер Илья Exile запустил "Добросвязь" на инфраструктуре Билайна

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Российский блогер и стример Илья Exile с командой запустил цифровой проект в сфере мобильной связи — "Добросвязь". Новый бренд объединяет мобильную связь, бонусную механику и социальную составляющую. Проект ориентирован прежде всего на молодежную аудиторию и строится вокруг идеи, что связь может быть не только сервисом, но и частью сообщества с полезными инициативами и высоким уровнем вовлечения.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

"Добросвязь" позиционируется как связь нового формата. Пользователи получают не только услуги связи, минуты и гигабайты, но и доступ к дополнительным механикам внутри проекта. Так, пользователь, просто пользуясь связью, без дополнительных условий может участвовать в розыгрышах техники, путешествий и других призов, а также в добрых делах по всей стране. Например, доставка корма в приют для животных или утепление вольеров, организация кинопоказа для детей из детского дома или турнира по дворовому футболу. Команда "Добросвязь" не просто финансирует такие социальные активности, а реализует их собственными силами и ресурсами. Призовые фонды и банк добрых дел формируются из чистой прибыли проекта — чем больше пользователей, тем они масштабнее. Кроме этого, каждый клиент "Добросвязь" может "загрузить" в личный кабинет собственную мечту — каждый месяц оператор выбирает мечту одного пользователя и исполняет ее.

Концепция "Добросвязь" строится вокруг идеи сделать добро более привычной частью повседневной жизни — простым и понятным способом, через цифровой сервис, которым человек пользуется регулярно. Проект сочетает эмоциональное вовлечение и комьюнити-механику, превращая мобильную связь в часть более широкой пользовательской экосистемы.

Технологически "Добросвязь" работает на инфраструктуре Билайна по модели Smart MVNO ("умный виртуальный оператор" мобильной связи). Это формат, при котором новый проект запускается на базе сети и технологической платформы действующего телеком-игрока, но при этом развивает собственный бренд, клиентский путь, каналы продаж, цифровые интерфейсы и коммуникационную стратегию. Такая модель позволяет быстрее выводить на рынок новые продукты и тестировать нишевые или сегментированные предложения для конкретной аудитории. Информационным партнером проекта также выступает ООО "Безлимит", которое участвует в запуске и развитии нового бренда.

Илья Exile:

"Нам важно было создать не просто новый проект, а сообщество людей, для которых связь — это способ быть ближе друг к другу и делать мир немного лучше. Мы хотим показать, что наше общество открыто к добрым делам и взаимопомощи. Связь для нас не только про минуты и гигабайты. Связь — про людей".

Роман Прыганов, директор по развитию партнерского канала Билайна:

"Модель Smart MVNO делает запуск новых брендов в сфере связи значительно более доступным и быстрым. По сути, она позволяет партнерам опираться на готовую телеком-инфраструктуру, качество сети и технологическую экспертизу Билайна, сосредотачиваясь на своем продукте, позиционировании и работе со своей аудиторией. Мы видим в этом перспективный инструмент для появления на рынке новых ярких нишевых проектов. "Добросвязь" — прекрасный пример такого запуска".

Денис Смахтин, генеральный директор ООО "Безлимит":

"Для нас участие в "Добросвязь" — это возможность поддержать запуск нового бренда на стыке телекома, digital-продукта и комьюнити-механик. Сегодня аудитория все чаще ждет от сервиса не только базовой функции, но и дополнительной ценности, вовлечения и понятной эмоциональной идеи. Именно на этом сочетании и строится концепция проекта".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Erid: 2VSb5xSwTqU

г. Москва, ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3