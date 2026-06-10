В Самарской области "поумнели" дома

В Самарской области выросла популярность устройств для умного дома. С начала 2026 года трафик на сайтах по подбору таких гаджетов увеличился на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно с этим жители региона стали на 11% чаще использовать умных помощников в быту, сообщают аналитики МегаФона.
Лидерами по росту числа девайсов для умного дома стали жители Похвистнево. В городе за год количество смарт-систем в сети оператора увеличилось на 20%. За тот же период в Жигулевске умной техникой стали пользоваться на 17% чаще, а в Нефтегорске - на 15%. Также активно автоматизируют домашние процессы в Сызрани и Кинели, где число устройств выросло на 12% и 11% соответственно. Для сравнения, в Самаре годовая динамика составила 9%.
За пределами крупных городов технологии удаленного управления домом чаще всего осваивают жители сел Красный Яр и Подстепки. Также в топ по внедрению смарт-гаджетов вошли Новосемейкино, Волжский и Безенчук.
В области среди пользователей таких устройств преобладают люди от 35 до 44 лет, которые составляют 33% от общего числа владельцев девайсов. На второй строчке абоненты от 45 до 54 лет с показателем 29%, а замыкают тройку жители от 55 до 64 лет, на которых приходится 18%. Мужчины пользуются цифровыми помощниками в три раза чаще женщин.
"Гаджеты на дачах и в загородных домах без проводного интернета активно используют мобильную связь для передачи данных, отправки sms и сервисных звонков. Кроме того, многие горожане также устанавливают сим-карты в датчики и роутеры для создания резервного канала связи. В результате за год только потребление интернет-трафика в сегменте умных устройств увеличилось на 17%. Чтобы техника стабильно работала в еще большем количестве населенных пунктов региона, мы расширяем покрытие сети LTE, используя, в частности, низкочастотные диапазоны", - прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.
С начала года оператор модернизировал сетевую инфраструктуру в 50 поселениях 22 районов области. Максимальное число обновленных объектов пришлось на Ставропольский, Красноярский и Похвистневский районы.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.