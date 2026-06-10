В Самарской области "поумнели" дома

В Самарской области выросла популярность устройств для умного дома. С начала 2026 года трафик на сайтах по подбору таких гаджетов увеличился на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Одновременно с этим жители региона стали на 11% чаще использовать умных помощников в быту, сообщают аналитики МегаФона.

Лидерами по росту числа девайсов для умного дома стали жители Похвистнево. В городе за год количество смарт-систем в сети оператора увеличилось на 20%. За тот же период в Жигулевске умной техникой стали пользоваться на 17% чаще, а в Нефтегорске - на 15%. Также активно автоматизируют домашние процессы в Сызрани и Кинели, где число устройств выросло на 12% и 11% соответственно. Для сравнения, в Самаре годовая динамика составила 9%.

За пределами крупных городов технологии удаленного управления домом чаще всего осваивают жители сел Красный Яр и Подстепки. Также в топ по внедрению смарт-гаджетов вошли Новосемейкино, Волжский и Безенчук.

В области среди пользователей таких устройств преобладают люди от 35 до 44 лет, которые составляют 33% от общего числа владельцев девайсов. На второй строчке абоненты от 45 до 54 лет с показателем 29%, а замыкают тройку жители от 55 до 64 лет, на которых приходится 18%. Мужчины пользуются цифровыми помощниками в три раза чаще женщин.

"Гаджеты на дачах и в загородных домах без проводного интернета активно используют мобильную связь для передачи данных, отправки sms и сервисных звонков. Кроме того, многие горожане также устанавливают сим-карты в датчики и роутеры для создания резервного канала связи. В результате за год только потребление интернет-трафика в сегменте умных устройств увеличилось на 17%. Чтобы техника стабильно работала в еще большем количестве населенных пунктов региона, мы расширяем покрытие сети LTE, используя, в частности, низкочастотные диапазоны", - прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Никита Пикульников.

С начала года оператор модернизировал сетевую инфраструктуру в 50 поселениях 22 районов области. Максимальное число обновленных объектов пришлось на Ставропольский, Красноярский и Похвистневский районы.