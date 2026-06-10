В Самарской области два моста реконструируют и один отремонтируют

На сайте госзакупок опубликовано три лота, связанных с ремонтом или реконструкцией мостов в Самарской области. Суммарная начальная цена контрактов - более 700 млн рублей.

Два лота опубликовало региональное министерство транспорта и автомобильных дорог. Первый касается реконструкции моста через реку Большой Кинель на км 1+240 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Похвистнево — Клявлино, расположенной в Похвистневском районе. Начальная цена контракта — 494,8 млн рублей.

Победитель торгов определится после 30 июня. Он должен выполнить реконструкцию в три этапа, до конца июля 2028 года.

Второй лот минтранса — ремонт моста через о. Ветлянский на км 2+630 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения в Самарской области "Борское — Таволжанка" — Мойка, расположенной в Борском районе. Начальная цена контракта — 61,43 млн рублей. Победитель торгов определится после 1 июля. Ему предстоит отремонтировать объект до конца текущего года.

Заказчиком по третьему лоту — реконструкции мостового перехода через реку Кондурчу на автомобильной дороге "Самара — Димитровград" — д. Малиновый Куст, в Красноярском районе — выступило МКУ "Управление строительства и ЖКХ администрации Красноярского района". На реконструкцию выделяют 154, 64 млн рублей. Подрядчика определят после 30 июня, срок исполнения контракта — до 31 декабря 2026 года.