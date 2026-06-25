На мосту через р. Сок ограничивается движение

С 26 июня на участке км 1029+290 (мост через реку Сок) автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта по правой полосе проезжей части в сторону Самары.
Ограничение вводится из-за состояния конструктивных элементов моста и будет действовать до 30 декабря 2026 г., сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".
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Последние комментарии
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?