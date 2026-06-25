На мосту через р. Сок ограничивается движение

С 26 июня на участке км 1029+290 (мост через реку Сок) автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск вводится временное ограничение движения для всех видов транспорта по правой полосе проезжей части в сторону Самары.

Ограничение вводится из-за состояния конструктивных элементов моста и будет действовать до 30 декабря 2026 г., сообщает ФКУ "Поволжуправтодор".

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