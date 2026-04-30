Эксперт рассказал, под кого подстраивать резюме — под человека или под ИИ-агента

Более 90% работодателей уже используют автоматизированные системы для отбора откликов, а 88% компаний применяют ИИ для первичной проверки кандидатов. Поэтому резюме все чаще сначала смотрит не рекрутер, а система.

По словам Татьяны Сеземиной, руководителя "Платформы ИИ-агентов" направления Т1 ИИ (ИТ-холдинга Т1), резюме нужно писать так, чтобы оно было понятно и алгоритму, и человеку.

"ИИ-агент сравнивает резюме с вакансией, смотрит на опыт, навыки, должности, инструменты и совпадение с требованиями. Поэтому кандидату важно не писать общими словами, а прямо объяснять, что именно он делал, с какими системами работал и какого результата добился. Конкретные примеры из своей работы стоит приводить по методу STAR: ситуация, задача, действие, результат. Например, вместо "умею анализировать данные" можно написать: "В проекте X выявил проблему Y и предложил решение, которое помогло повысить эффективность на Z%". Цифры и факты очень важны для оценки алгоритмом", — пояснила эксперт.

Чтобы резюме лучше проходило первичный отбор, его стоит немного адаптировать под каждую вакансию. Не нужно переписывать весь документ, но важно сверить формулировки: если в вакансии указаны конкретные инструменты, задачи или отраслевой опыт, их стоит назвать теми же понятными словами. Например, не прятать "1С" внутри общего описания "работал с учетными системами", не заменять "CRM" фразой "вел клиентскую базу", а редкие сокращения лучше расшифровывать.

Автоматический фильтр может хуже считывать резюме с нестандартной структурой, сложной инфографикой, таблицами и дизайнерскими блоками. Креативные названия разделов тоже могут мешать: "мой путь" вместо "опыт работы" или "чем я полезен" вместо "навыки" выглядят живо для человека, но не всегда понятны системе.

При этом писать резюме только под ИИ не стоит. Набор ключевых слов без реального опыта может помочь пройти фильтр, но потом вызовет вопросы у рекрутера. Лучше делать ставку на короткие формулировки, конкретные задачи и результаты в цифрах.