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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 и VK расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Т2, российский оператор мобильной связи, и VK договорились о развитии совместных проектов в области рекламных и телекоммуникационных технологий. Меморандум был подписан на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото: Shutterstock/ автор TippaPatt

Ключевым пунктом подписанного соглашения стало развитие сотрудничества в сфере цифровой рекламы. Компании намерены создавать и развивать новые инструменты таргетирования для повышения точности донесения сообщений до целевых аудиторий, улучшать качество аналитики и разрабатывать новые кросс-канальные продукты для продвижения. Это позволит предлагать клиентам более точные и эффективные инструменты для продвижения товаров и услуг.

T2 и VK планируют объединить усилия в области анализа больших данных. Партнеры займутся созданием новых аналитических продуктов и разработкой персонализированных решений для улучшения качества рекомендаций, прогнозирования тенденций и противостояния киберугрозам.

Кроме того, стороны намерены осуществлять поиск синергии между телекоммуникационной и образовательной сферами, уделяя особое внимание развитию цифровой грамотности, повышению доступности и безопасности цифровых сервисов для детей, подростков и молодежи.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:

"Расширение партнерства с VK открывает новые возможности для создания инновационных продуктов на стыке телекоммуникаций и цифровых экосистем. Объединяя ресурсы и экспертизу, мы создаем продукты нового поколения для рекламного рынка и бизнеса. Уверены, что такое партнерство принесет измеримую пользу бизнесу и нашим клиентам".

Ирина Совик, операционный директор бизнес-группы "Экосистемные и комплексные сервисы" VK:

"Т2 — наш надежный партнер, с которым мы на протяжении нескольких лет успешно развиваем совместные технологические проекты. Ожидаем, что расширение сотрудничества будет плодотворным и мы совместно представим рынку качественные цифровые и рекламные решения, востребованные в сфере автоматизации бизнеса".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

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Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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