Т2 и VK расширяют сотрудничество в сфере больших данных и рекламных технологий

Т2, российский оператор мобильной связи, и VK договорились о развитии совместных проектов в области рекламных и телекоммуникационных технологий. Меморандум был подписан на полях Петербургского международного экономического форума.

Ключевым пунктом подписанного соглашения стало развитие сотрудничества в сфере цифровой рекламы. Компании намерены создавать и развивать новые инструменты таргетирования для повышения точности донесения сообщений до целевых аудиторий, улучшать качество аналитики и разрабатывать новые кросс-канальные продукты для продвижения. Это позволит предлагать клиентам более точные и эффективные инструменты для продвижения товаров и услуг.

T2 и VK планируют объединить усилия в области анализа больших данных. Партнеры займутся созданием новых аналитических продуктов и разработкой персонализированных решений для улучшения качества рекомендаций, прогнозирования тенденций и противостояния киберугрозам.

Кроме того, стороны намерены осуществлять поиск синергии между телекоммуникационной и образовательной сферами, уделяя особое внимание развитию цифровой грамотности, повышению доступности и безопасности цифровых сервисов для детей, подростков и молодежи.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности T2:

"Расширение партнерства с VK открывает новые возможности для создания инновационных продуктов на стыке телекоммуникаций и цифровых экосистем. Объединяя ресурсы и экспертизу, мы создаем продукты нового поколения для рекламного рынка и бизнеса. Уверены, что такое партнерство принесет измеримую пользу бизнесу и нашим клиентам".

Ирина Совик, операционный директор бизнес-группы "Экосистемные и комплексные сервисы" VK:

"Т2 — наш надежный партнер, с которым мы на протяжении нескольких лет успешно развиваем совместные технологические проекты. Ожидаем, что расширение сотрудничества будет плодотворным и мы совместно представим рынку качественные цифровые и рекламные решения, востребованные в сфере автоматизации бизнеса".