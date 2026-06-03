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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн запустил beepartners — платформу для совместного развития бизнеса

САМАРА. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Билайн объявляет о запуске beepartners, платформы для технологических и продуктовых компаний, которые хотят быстрее выйти на рынок и масштабироваться вместе с крупным оператором. Партнеры получают доступ к клиентской базе, каналам продаж, экспертизе и сети контактов Билайна, а компания пополняет свою экосистему новыми продуктами.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Проект beepartners адресован командам с готовым продуктом, обладающим понятной ценностью для клиента и находящимся на стадии запуска пилота.

Процесс отбора прозрачен и ограничен по срокам:

  • кандидат подает заявку с описанием проекта;
  • в течение недели проходит отбор;
  • стороны заключают договор, проектируют пилот и настраивают коммуникацию;
  • пилотное размещение на площадках Билайна длится до двух месяцев;
  • по итогам пилота стороны договариваются о дальнейших шагах.

Компания ищет сервисы с понятной моделью монетизации и потенциалом массового спроса — те, что закрывают конкретную потребность клиента и готовы к проверке на реальной аудитории. К программе уже присоединился ряд компаний, среди которых Mediline, Voca Tech, Fizo и другие.

Подробнее о программе и условиях участия — https://beeline.ru/beepartners/.

Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:

"Партнерам мы предлагаем четыре ключевых ресурса: готовую аудиторию и каналы продаж для тестирования и ускоренного выхода на рынок; технологии и компетенции крупной компании для поддержки в масштабировании; участие наших профильных экспертов, которые помогают оценить спрос и риски; а также нетворкинг и доступ к партнерствам, чтобы создать продукт, выделяющийся на рынке".

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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