Каждый второй работодатель в России уже внедрил ИИ в работу

Почти половина сотрудников российских компаний уже используют искусственный интеллект в своей работе. Такие данные получили эксперты Сбер2В Аналитики по итогам всероссийского опроса. 46% респондентов сообщили, что их работодатели внедрили ИИ в производственные процессы, причём 16% пользуются этой технологией активно, а 30% — точечно.

Лидерами по внедрению искусственного интеллекта стали крупные компании с численностью сотрудников более 250 человек: там доля использования ИИ превышает 50%. В малом бизнесе этот показатель ниже — 35%. Чаще всего нейросети помогают в производстве и инжиниринге, логистике, транспорте и IT.

Искусственный интеллект перестал быть экспериментом и прочно вошёл в повседневную рутину. Среди тех, кто работает в компаниях с уже внедрёнными технологиями, каждый четвёртый пользуется ими ежедневно. Ещё 40% обращаются к нейросетям несколько раз в неделю. Такой ритм использования говорит о том, что ИИ становится привычным инструментом, а не разовой инициативой.

Главное, что отмечают сами сотрудники, — это рост эффективности и освобождение ресурсов. 45% опрошенных назвали ключевым эффектом от внедрения ИИ сокращение времени на рутинные задачи. 35% отметили повышение качества и точности данных, 31% — снижение нагрузки и уровня стресса. Почти каждый четвёртый (23%) говорит о поддержке в принятии сложных решений и генерации новых идей (22%). При этом россияне сохраняют критический взгляд: 23% пользователей перепроверяют абсолютно все результаты работы нейросетей, 39% делают это частично.

Технологии меняют не только рабочие процессы, но и личную жизнь людей. Среди тех, кто применяет искусственный интеллект, 12% заметили значительное снижение стресса, а 34% — частичное. 18% опрошенных заявили, что внедрение ИИ положительно повлияло на их жизнь вне работы, освободив время для себя и семьи. Ещё 35% оценили это влияние как скорее положительное.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Компании всё чаще видят в искусственном интеллекте не просто инструмент автоматизации, а способ поддержать сотрудников и сохранить их вовлечённость. Наши корпоративные клиенты активно используют решения на базе ИИ, в том числе ГигаЧат Бизнес — корпоративную платформу для создания и управления ИИ-агентами. С ее помощью компании могут запускать собственных ИИ-агентов, а это выход на новый уровень операционной эффективности. ИИ-платформа Сбера для бизнеса не только повышает продуктивность сотрудников, что даёт мощный финансовый эффект, но и гарантирует надёжную защиту информации, ведь при необходимости систему можно развернуть в контуре компании либо приватном облаке".

Опрос проводился методом случайной выборки граждан в возрасте от 18 до 65 лет, работающих в найме. В исследовании приняли участие сотрудники компаний разного масштаба: 19% респондентов представляют крупнейший бизнес (свыше 1000 сотрудников), 17% — крупный (251–1000 сотрудников), 35% — средний (51–250 сотрудников), 29% — малый (до 50 сотрудников).

22% опрошенных заняты в производстве и инжиниринге, 9% — в логистике и транспорте, 7% — в IT. Ещё 62% представляют другие отрасли экономики. 43% опрошенных работают в мегаполисах, 21% — в крупных городах (от 500 тыс. до 1 млн жителей), 22% — в средних городах (100–500 тыс.), 13% — в малых городах и посёлках. Общий объём выборки — 1853 респондента.