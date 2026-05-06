Wink представил первый тизер детектива "После Фишера. Инквизитор"

Онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ) представил первые тизер и тизер-постер сериала "После Фишера. Инквизитор" (18+). В новом проекте поклонников детективного жанра и вселенной "Фишера" ждет запутанное дело с главными героями в исполнении Александра Петрова, Юлии Снигирь и Полины Гухман. Премьера продолжения популярной франшизы состоится эксклюзивно на Wink.ru совсем скоро. Сериал войдет в линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Москва слезам не верит. Все только начинается", "Ландыши", "Комбинация", "Чистые" и другие).

События в сериале "После Фишера. Инквизитор" разворачиваются в наше время. В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что это убийство относится к нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка. Делом занимаются местный опер Белова (Юлия Снигирь) и следователь из Барнаула Терехов (Александр Петров). В ходе расследования они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке, выросшей в тайге (Полина Гухман), как Маугли в джунглях.

За производство проекта отвечает кинокомпания "КЕЙСТОУН ПРОДАКШН" по заказу "НМГ Студии". Генеральные продюсеры — Фёдор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Съемки проходили в Москве и Московской области, а также в Абхазии.

Ольга Френкель, режиссер-постановщик сериала: "Этот сезон — абсолютно новые история и герои. Зрителей ждут погони, трюки, перестрелки, драки, сцены схватки с медведем, любовь и даже немного мистики. Участие в сериале Александра Петрова и Юлии Снигирь — безусловно, подарок для любого режиссера. Юля всегда очень внимательна к материалу: на площадке ей важно, чтобы каждый сюжетный поворот, каждое действие персонажа и его слова соотносились с ее внутренним интуитивным ощущением правды. Ну, а Саша — король импровизации и полноценный соавтор сериала. Часть реплик следователя Терехова придумана именно им".

Юлия Снигирь, актриса: "Обсуждение с режиссером идей для создания образа героини во время прочтения сценария и работы на съемочной площадке — это мой любимый процесс, когда ты насыщаешь живыми деталями то, что написано на бумаге. На мой взгляд, в нашем сериале удивительным образом сочетаются драйв, напряжение и та ироничная легкость, которую мы стремились добавить, несмотря на всю сложность и мрачность жанра".

Александр Петров, актер: "Эти съемки были непростым кинематографическим процессом, и я очень надеюсь, что у нас все сложилось так, как мы задумали. У нашей истории классный захватывающий сюжет, и мне нравится, что уже с первой серии ты начинаешь задаваться вопросом: "А кто же маньяк?". Большой плюс этого жанра и нашего сериала — мы даем возможность поразмышлять, обсудить с друзьями и сказать: "А я же говорил, кто этот маньяк?!".

