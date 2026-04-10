Двухнедельная готовность: "Ростелеком Лицей" снова поможет подготовиться к "Диктанту Победы"

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Образовательная платформа "Ростелеком Лицей" уже второй год помогает всем желающим подготовиться к международной просветительской акции "Диктант Победы". Историческое тестирование состоится 24 апреля, и самое время проверить свои знания с помощью новых материалов в одноименном разделе платформы. Организаторами акции выступают партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

"Диктант Победы" — это 25 вопросов разного уровня сложности, которые посвящены ключевым событиям Великой Отечественной войны. В марте прошлого года появился раздел "Диктант Победы" на платформе "Ростелеком Лицей". Помимо пробных тестов, курс включает видеолекции Российского военно-исторического общества и тематические конспекты. Все материалы доступны бесплатно и без регистрации. К настоящему времени подготовку к диктанту на "Лицее" прошли уже 200 тысяч человек.

Александр Ряховский, директор офиса перспективных и партнерских продуктов "Ростелекома":

"Диктант Победы" — это не просто проверка знаний, а важное дело в сохранении исторической памяти. Мы рады, что наш раздел на платформе "Ростелеком Лицей" уже стал надежным помощником для тысяч участников. Новые пробные тесты позволят всем желающим подготовиться к предстоящей акции более качественно. Интерес к проекту растет, и это подтверждает премия "Знание" в номинации "Народный выбор", которую мы получили вместе с партией "Единая Россия" в марте этого года".

Александр Сидякин, руководитель Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия", координатор федерального партийного проекта "Историческая память":

"Благодарю коллег из "Ростелекома" за их вовлеченность, готовность к совместной работе и предоставленные ресурсы. Возможность подготовиться к "Диктанту Победы" на платформе "Ростелеком Лицей" через современные, интерактивные форматы — очередное тому доказательство".

В этом году к международной акции вместе с миллионами людей по всему миру присоединятся участники кибертурнира от "Ростелекома" по игре "Мир танков". Его финалисты 24 апреля напишут диктант на центральной площадке акции — в Музее Победы.

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

