Продажи планшетов растут третий квартал подряд

Россияне увлеклись планшетами: продажи этих устройств в первом квартале 2026 года выросли на 72% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Цветные корпуса при этом стали в последнее время более популярными, чем классические, а бренд Samsung сменил Xiaomi на лидерской позиции. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основании данных продаж в объединённой розничной сети МегаФона и Yota.
Спрос на планшеты в России начал расти: уже с третьего квартала 2025 года их продажи в штуках превысили показатели января — марта на 39%, а в первом квартале текущего года прирост составляет уже 72% в сравнении с тем же периодом 2025-го.
Лидером продаж в начале прошлого года был бренд Xiaomi, а самой популярной моделью — Xiaomi Redmi Pad SE. В этом году вперёд вырвался Samsung, в топе — модель Galaxy Tab A11. В целом же топ-3 моделей планшетов в январе — марте 2025 года включал Xiaomi Redmi Pad SE, Topdevice A8, Samsung Galaxy Tab A9, а в том же периоде 2026 — Samsung Galaxy Tab A11, Xiaomi REDMI Pad 2 и Samsung TAB A11+.
Самые популярные цвета в текущем квартале, кроме традиционного серого — синий и фиолетовый. Годом ранее на третьем месте был зелёный. Цветные корпуса в первом квартале 2026 года оказались даже более популярными, чем классические: в топ-3 самых непопулярных цветов вошли чёрный, золотой и белый, которые обычно лидируют, например, среди смартфонов. Годом ранее среди непопулярных цветов планшетов вместе с золотым и белым был розовый.
Покупают планшеты чаще сразу: в 95% случаев устройства оплачивают полностью в момент покупки, лишь 5% приходится на оплату в кредит или рассрочку. Самым "ходовым" объёмом памяти стали 64 ГБ, ведущая ценовая категория — планшеты стоимостью до 20 тыс. рублей. Активнее приобретают устройства с поддержкой Wi-Fi: на них приходится примерно 65% продаж, в то время как на гаджеты с поддержкой сим-карт — порядка 35%.
