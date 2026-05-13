Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ Общества "Знание" продлен до конца мая

Прием заявок на конкурс инициатив родительских сообществ, организованный Обществом "Знание" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, продлен до 29 мая. В новом сезоне конкурс расширил круг участников и впервые стал доступен для дошкольных организаций и организаций профессионального образования.
Конкурс направлен на развитие взаимодействия семьи и образовательных организаций и поддержку инициатив, формирующих комфортную и безопасную среду для детей. Участники могут представить проекты по девяти направлениям, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание, а также новое направление - социализацию подростков группы риска. Участники могут направить заявки по нескольким направлениям, но в число победителей сможет войти только один проект от организации, набравший наибольшее количество баллов.
В 2026 году конкурс также расширяет круг участников. Помимо общеобразовательных организаций, к нему впервые могут присоединиться родительские комитеты дошкольных образовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. Это позволит вовлечь больше родительских сообществ и реализовать проекты для детей разных возрастов.
Для участников конкурса продолжается серия вебинаров, посвященных подготовке заявок и работе с системой "Электронный бюджет". Уже состоялось более 40 встреч, их участниками стали свыше 5000 слушателей. Вебинары проходят в мессенджере MAX и позволяют участникам задать вопросы по участию в конкурсе, а также разобрать типовые ошибки и успешные практики прошлых сезонов.
Вебинары проводятся на регулярной основе: встречи по общим вопросам конкурса проходят дважды в неделю, также отдельно организованы разборы заявок прошлых лет. Для участия требуется предварительная регистрация. Подробная информация о расписании публикуется в канале конкурса в мессенджере MAX.
В новом сезоне сохраняется многоэтапная система отбора. После завершения приема заявок проекты оценит единый экспертный совет, а список победителей утвердят до конца июня. Победители получат премии от 200 тысяч до двух миллионов рублей и реализуют свои инициативы до середины ноября 2026 года.
Напомним, конкурс поддержки родительских инициатив был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. На нем первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что на реализацию родительских инициатив президент поручил выделить из резервного фонда 1 миллиард рублей.
