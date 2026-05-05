Юные актеры из Самары успешно прошли предварительный онлайн-отбор для поступления в ГИТИС

ПАО "МТС" подвела итоги онлайн-отбора на актёрский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС. Мероприятие проходило на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта "Поколение М". По результатам испытаний во второй отборочный тур прошли четыре абитуриента из Самарской области.

Онлайн-отбор выпускников из Поволжья на актерский факультет проводил старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Станиславович Оганян. Перед индивидуальными консультациями мастер провел встречу с начинающими актерами, дал им свои рекомендации и ответил на вопросы. В творческой встрече и онлайн-отборах за два дня приняли участие более 150 человек. Во второй этап наставники отобрали сразу четырех студентов из Самары: Анастасию Николаеву, Ксению Ткач, Екатерину Росохатую и Веру Тютюнову. В своих творческих номерах девушки использовали отечественную прозу и поэтическую классику.

"Самарские абитуриенты всегда очень активны и каждый год количество заявок от нашего региона увеличивается. Ко встречам с опытными педагогами подключаются ребята как из городов, так и из сельских районов, где в 2025 году мы реализовали большую программу развития сети и улучшили связь. Наша цифровая платформа МТС Линк позволяет ребятам подключиться к онлайн-отбору из любой удобной локации, что позволяет чувствовать себя более уверенно и сэкономить на поездке в другой город", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.