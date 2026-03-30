Банк "Солидарность" запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна

Билайн и АО КБ "Солидарность" заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием "Солидарность Мобайл", которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.

Проект реализуется на базе телеком-инфраструктуры Билайна и ориентирован прежде всего на действующих клиентов банка. На первом этапе запуск состоится в самарских офисах с последующим масштабированием на сеть банковских отделений по всей стране.

Формат Smart-MVNO позволяет запустить связь быстро и без капитальных вложений: с момента подписания договора до начала продаж прошло чуть более месяца. За техническую реализацию, сеть, SIM-карты и обслуживание отвечает Билайн. Банк, в свою очередь, сосредоточен на маркетинговой стратегии своего телеком-продукта, его продвижении и работе с аудиторией.

Мобильная связь "Солидарность Мобайл" будет интегрирована в предложение банка как инструмент повышения лояльности. Клиенты, подключившиеся к связи, смогут получать кешбэк за оплату услуг связи на счёт в банке, а также использовать специальные предложения от банка в рамках программ лояльности и кросс-продаж.

"Мы запускаем телеком-продукт как часть стратегии по усилению цифрового присутствия и построению дополнительных точек контакта с нашими клиентами. "Солидарность Мобайл" — это не только мобильная связь, но и новый канал для расширения ценности наших сервисов", — прокомментировала Наталья Монтайя Ибаньес, директор по развитию банка "Солидарность".

"Формат Smart-MVNO позволяет банкам, брендам и сообществам запускать связь быстро, гибко и без технических сложностей. Мы рады началу сотрудничества с банком "Солидарность" и уверены, что интеграция связи в финансовые сервисы откроет новые возможности для клиентов", — отметил Роман Прыганов, директор по управлению партнёрским каналом Билайна.

Проект "Солидарность Мобайл" — ещё один пример того, как технология Smart-MVNO помогает компаниям усиливать лояльность, развивать сервисы и предлагать клиентам новые ценности через простой и востребованный инструмент — мобильную связь.