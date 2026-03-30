Банк "Солидарность" запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна

Банк "Солидарность" запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Билайн и АО КБ "Солидарность" заключили соглашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием "Солидарность Мобайл", которая доступна клиентам банка с 17 марта 2026 года.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Проект реализуется на базе телеком-инфраструктуры Билайна и ориентирован прежде всего на действующих клиентов банка. На первом этапе запуск состоится в самарских офисах с последующим масштабированием на сеть банковских отделений по всей стране.

Формат Smart-MVNO позволяет запустить связь быстро и без капитальных вложений: с момента подписания договора до начала продаж прошло чуть более месяца. За техническую реализацию, сеть, SIM-карты и обслуживание отвечает Билайн. Банк, в свою очередь, сосредоточен на маркетинговой стратегии своего телеком-продукта, его продвижении и работе с аудиторией.

Мобильная связь "Солидарность Мобайл" будет интегрирована в предложение банка как инструмент повышения лояльности. Клиенты, подключившиеся к связи, смогут получать кешбэк за оплату услуг связи на счёт в банке, а также использовать специальные предложения от банка в рамках программ лояльности и кросс-продаж.

"Мы запускаем телеком-продукт как часть стратегии по усилению цифрового присутствия и построению дополнительных точек контакта с нашими клиентами. "Солидарность Мобайл" — это не только мобильная связь, но и новый канал для расширения ценности наших сервисов", — прокомментировала Наталья Монтайя Ибаньес, директор по развитию банка "Солидарность".

"Формат Smart-MVNO позволяет банкам, брендам и сообществам запускать связь быстро, гибко и без технических сложностей. Мы рады началу сотрудничества с банком "Солидарность" и уверены, что интеграция связи в финансовые сервисы откроет новые возможности для клиентов", — отметил Роман Прыганов, директор по управлению партнёрским каналом Билайна.

Проект "Солидарность Мобайл" — ещё один пример того, как технология Smart-MVNO помогает компаниям усиливать лояльность, развивать сервисы и предлагать клиентам новые ценности через простой и востребованный инструмент — мобильную связь.

Реклама ПАО "ВымпелКом", подробнее на сайте: http://www.beeline.ru

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

