Трех бенефициаров СПЗ-4 подозревают в поставке контрафакта по гособоронзаказу

В четверг, 14 мая, Самарский районный суд Самары санкционировал арест на два месяца трех бенефициаров ООО "СПЗ-4" Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбы, пишет "КоммерсантЪ".

В отношении них СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, и т.д.).

Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ по Самарской области. Генеральный директор предприятия по производству подшипников Денис Котов, коммерческий директор Юрий Журба и директор по развитию Виталий Злобин были задержаны силовиками накануне, 13 мая. Все трое в равных долях владеют ООО "ПодшипникЭксперт", которое является 100% собственником ООО "СПЗ-4". Также они входят в состав совета директоров обоеих компаний. На квартирах подельников и на самом СПЗ-4, расположенном в Советском районе Самары, были проведены обыски и выемка документов. В настоящее время всем троим предъявлено обвинение.

Оперативниками УФСБ было установлено, что СПЗ-4 по факту не является производителем подшипников и, более того, вообще не имеет технологической возможности по их производству. Это не мешало бенефициарам предприятия участвовать в тендерах предприятий ВПК.

Предполагается, что преступная схема выглядела следующим образом: самарское предприятие через фирмы-посредники закупало готовые подшипники, произведенные в странах Юго-Восточной Азии, присваивало им ГОСТ 520-2011, наносило свою маркировку и торговый знак, упаковывало в фирменную упаковку и под видом продукции собственного производства осуществляло их продажу, а также поставку в рамках Гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ. При этом, как правило, подшипники поступали на самарский завод в некондиционном состоянии (коррозия, превышение допустимых отклонений по размерам, несоответствие параметрам твердости металла и т.д.). Сотрудники СПЗ-4 по указанию их бенефициаров убирали следы ржавчины и другие видимые дефекты, затем продукция отправлялась заказчику.

В настоящий момент сумма ущерба от противоправных действий Котова, Злобина и Журбы составляет уже около 400 млн руб., но в правоохранительных органах считают, что она может существенно вырасти, так как объем поставленного на заводы ВПК контрафакта "очень большой".

Полученные незаконным путем денежные средства руководителями подшипникового завода не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы, либо перечислялись на кредитные карты жен, родственников и т.д. Деньги шли на покупку дорогостоящих автомобилей, элитного жилья, отдых на дорогих курортах и т.д.

На суде фигуранты дела вины не признали, а их адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения, ссылаясь на наличие у подозреваемых детей. Так, бывший юрист СПЗ-4, а ныне жена гендиректора Екатерина Котова (до замужества Ганжа) пришла на процесс с двумя дочерьми гендиректора от предыдущего брака. Прокуратура же настаивала на помещении обвиняемых в следственный изолятор, так как они имеют возможность покинуть пределы РФ, могут пытаться оказать давление на свидетелей и следствие, а также могут иметь коррупционные связи в различных органах власти.