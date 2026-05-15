Трех бенефициаров СПЗ-4 подозревают в поставке контрафакта по гособоронзаказу

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 14 мая, Самарский районный суд Самары санкционировал арест на два месяца трех бенефициаров ООО "СПЗ-4" Дениса Котова, Виталия Злобина и Юрия Журбы, пишет "КоммерсантЪ".

В отношении них СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц; злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа; нарушение условий государственного контракта по государственному оборонному заказу либо условий договора, заключенного в целях выполнения государственного оборонного заказа, и т.д.).

Оперативное сопровождение осуществляется УФСБ по Самарской области. Генеральный директор предприятия по производству подшипников Денис Котов, коммерческий директор Юрий Журба и директор по развитию Виталий Злобин были задержаны силовиками накануне, 13 мая. Все трое в равных долях владеют ООО "ПодшипникЭксперт", которое является 100% собственником ООО "СПЗ-4". Также они входят в состав совета директоров обоеих компаний. На квартирах подельников и на самом СПЗ-4, расположенном в Советском районе Самары, были проведены обыски и выемка документов. В настоящее время всем троим предъявлено обвинение.

Оперативниками УФСБ было установлено, что СПЗ-4 по факту не является производителем подшипников и, более того, вообще не имеет технологической возможности по их производству. Это не мешало бенефициарам предприятия участвовать в тендерах предприятий ВПК.

Предполагается, что преступная схема выглядела следующим образом: самарское предприятие через  фирмы-посредники закупало готовые подшипники, произведенные в странах Юго-Восточной Азии, присваивало им  ГОСТ 520-2011, наносило свою маркировку и торговый знак, упаковывало в фирменную упаковку и под видом продукции собственного производства осуществляло их продажу, а также поставку в рамках Гособоронзаказа на нужды оборонных предприятий РФ. При этом, как правило, подшипники поступали на самарский завод в некондиционном состоянии (коррозия, превышение допустимых отклонений по размерам, несоответствие параметрам твердости металла и т.д.). Сотрудники СПЗ-4 по указанию их бенефициаров убирали следы ржавчины и другие видимые дефекты, затем продукция отправлялась заказчику.

В настоящий момент сумма ущерба от противоправных действий Котова, Злобина и Журбы составляет уже около 400 млн руб., но в правоохранительных органах считают, что она может существенно вырасти, так как объем поставленного на заводы ВПК контрафакта "очень большой".

Полученные незаконным путем денежные средства руководителями подшипникового завода не инвестировались в создание собственного производства, а обналичивались через преступные схемы, либо перечислялись на кредитные карты жен, родственников и т.д. Деньги шли на покупку дорогостоящих автомобилей, элитного жилья, отдых на дорогих курортах и т.д.

На суде фигуранты дела вины не признали, а их адвокаты настаивали на смягчении меры пресечения, ссылаясь на наличие у подозреваемых детей. Так, бывший юрист СПЗ-4, а ныне жена гендиректора Екатерина Котова (до замужества Ганжа) пришла на процесс с двумя дочерьми гендиректора от предыдущего брака. Прокуратура же настаивала на помещении обвиняемых в следственный изолятор, так как они имеют возможность покинуть пределы РФ, могут пытаться оказать давление на свидетелей и следствие, а также могут иметь коррупционные связи в различных органах власти.

Последние комментарии

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Егор Гаврилов 05 сентября 2025 10:29 В Новокуйбышевске будут судить троих наркосбытчиков,

Эта новость не соответствует действительности! Дети не имеют никакого отношения к наркотикам и никогда не занимались их распространением. Детей задержали сотрудники ГНК, избили, заставили всё признать. Однако позже этих же сотрудников и руководство ГНК также задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Вероятно, впоследствии их отпустили. Сотрудники СУ СК по г. Новокуйбышевск и прокуратуры решили привлечь к ответственности невиновных людей нашего города, чтобы получить выгоду, повысить статистику, получить премии и выполнить план. Это уголовное дело неоднократно возвращалось прокурору из-за ошибок. Также судья Октябрьского районного суда г. Самара вернул его прокурору как «незаконное и сфальсифицированное». В настоящий момент прокуратура лично заинтересованная в обвинительном исходе этого дела утвердила обвинение в третий раз и направило в суд. ПРОСИМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ ПОМОЧЬ ДЕТЯМ! Ваш комментарий очень важен. И будет использован в суде. Будет опубликована вся подробная информация, подтверждающая невиновность детей и коррупционные манипуляции органов, все бумаги и постановления, а так же лица их подписывающие если Администрация г. Новокуйбышевск не обратит внимание и не спасет человеческие жизни!

Evlampy Suhodrishev 25 августа 2025 09:26 В Самаре пожилая женщина попалась на изощренную схему мошенников и лишилась 1 млн рублей

И что ж там изощрённого? Обычная стандартная схема лохотрона.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

