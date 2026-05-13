Контрабанда на миллион: в Самаре суд рассмотрит дело о незаконном ввозе драгоценных камней

Куйбышевская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 49-летней жительницы региона в контрабанде, сообщает надзорное ведомство.
По данным следствия, в августе 2025 г. обвиняемая приобрела за границей четыре бриллианта и 11 сапфиров, свободный оборот которых на территории Российской Федерации ограничен. Посылка с драгоценностями стоимостью более 1,5 млн рублей прибыла в почтовое отделение Самары, но была перехвачена таможенниками, так как у женщины отсутствовало разрешение на импорт.
Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для вынесения решения.
