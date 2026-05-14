Селянин избил пожилую женщину из-за двух тысяч рублей

В Сергиевском районе сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в разбойном нападении, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Ночью в полицию Сергиевского района поступило сообщение из больницы о вызове "скорой помощи" к 80-летней местной жительнице - незнакомец нанес ей телесные повреждения.
Пострадавшая пояснила, что примерно час назад незнакомец постучал в дверь ее частного дома, а когда она открыла, угрожая предметом, похожим на нож, и применяя физическую силу, потребовал деньги. Незнакомец за одежду таскал ее по помещению и несколько раз ударил по телу и голове. Женщина отдала разбойнику две тысячи рублей, после чего он убежал.
Ночью во время патрулирования сотрудники ГАИ обратили внимание на прохожего, схожего по приметам с разыскиваемым. Полицейские проверили паспортные данные мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В ходе опроса ранее судимый 47-летний местный житель признал вину и пояснил, что был пьяным и решил забрать деньги, которые внук потерпевшей якобы брал в долг у его друзей.
Возбуждено уголовное дело.
