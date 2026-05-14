Авито: две трети жителей ПФО предпочитают видеоигры в качестве досуга

Видеоигры стали массовым форматом досуга в Приволжском федеральном округе: 26% респондентов играют регулярно, ещё 40% — время от времени. В общей сложности в гейминг вовлечены 66% опрошенных жителей. Эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров провели опрос среди 10 тыс. жителей России старше 18 лет, чтобы изучить их игровые привычки, покупательское поведение и роль рекламы в выборе.

Основным устройством для игр остается смартфон — его выбирают 63% жителей ПФО, которые увлечены видеоиграми. На втором месте — ПК и ноутбуки (57%). Игровые консоли используют 20% респондентов, а планшеты — 12%.

Согласно данным по России, мужчины чаще играют на ПК или ноутбуке — 65% против 45% среди женщин, а женщины заметно чаще выбирают смартфон — 73% против 58% среди мужчин. Игровые консоли предпочитают 22% мужчин и 18% женщин, планшеты — 11% и 16% соответственно.

На каких устройствах вы играете чаще всего?

Устройство

Доля ответов респондентов, %

Смартфон

63%

ПК / ноутбук

57%

Игровая консоль

20%

Планшет

12%

Покупательское поведение в гейминге носит ситуативный характер. Чаще всего пользователи в ПФО приобретают игры, когда появляется интерес — так ответили 29% опрошенных. Ещё 17% делают покупки во время распродаж, а 9% — в момент выхода новых игр или обновлений. При этом 43% игроков практически не совершают покупок.

Среди тех, кто тратит деньги на деньги на игровые товары и услуги, наиболее чаще всего востребованы сами видеоигры в цифровом формате или на дисках: этот вариант отметили 48% опрошенных. Игровое оборудование приобретают 39%, внутриигровые покупки — 36%, подписки — 21%, а консоли и комплектующие — 18%.

Основная часть игроков в ПФО тратит на гейминг до 3 000 рублей в месяц: такой бюджет указали 69% респондентов. Из них 34% расходуют до 1 000 рублей, ещё 35% — от 1 001 до 3 000 рублей. Более высокие траты встречаются реже: от 3 001 до 7 000 рублей тратят 23%, от 7 001 до 15 000 рублей — 6%, свыше 15 000 рублей — 2%. В среднем ежемесячные расходы составляют около 3 181 рублей.

Сколько вы в среднем тратите на гейминг (без учета покупки игрового оборудования) в месяц?

Сумма

Доля ответов респондентов, %

До 1 000 рублей

34%

От 1 001 до 3 000 рублей

35%

От 3 001 до 7 000 рублей

23%

От 7 001 до 15 000 рублей

6%

Более 15 000 рублей

2%

Онлайн-реклама влияет на решение о покупке игровых товаров и услуг у большинства пользователей: для 11% игроков она является одним из ключевых факторов при выборе таких товаров, ещё 22% учитывают её наряду с другими параметрами, а 25% обращают внимание на рекламу игровых товаров и услуг время от времени. При этом 42% заявили, что реклама не влияет на их покупательские решения.

"Гейминг стал массовым форматом досуга, однако покупки в этой категории часто зависят от конкретного повода: интереса к игре, выхода новинки или распродажи. По этой причине рекламодателям важно работать не только на знание бренда, но и на понятное и выгодное для потребителя предложение здесь и сейчас. По данным исследования, онлайн-реклама в той или иной степени влияет на выбор конкретной игры у 58% игроков, а сайты с объявлениями входят в число площадок, где пользователи видят рекламу, которая отвечает их интересам и потребностям", — прокомментировал Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Высокая вовлеченность жителей ПФО в гейминг отражается и в спросе на цифровые товары: среди игроков, которые тратят деньги на игровые товары и услуги, 48% покупают видеоигры в цифровом формате или на дисках, 36% совершают внутриигровые покупки, а 21% приобретают подписки. На фоне этого Авито запустил возможность покупки цифровых продуктов с безопасной онлайн-оплатой внутри платформы. Пользователи могут приобретать программы, игровые ключи, подписки и другие цифровые продукты с оплатой на базе Авито Доставки — без перевода денег напрямую продавцу.

Новый сценарий делает сделки с цифровыми продуктами более защищенными: после оформления заказа продавец отправляет продукт, например, ключ активации или ссылку, в чате Авито, а деньги поступают ему только после того, как покупатель подтвердит получение. Если продукт не был отправлен в установленный срок, заказ отменяется, а средства возвращаются покупателю.

"Мы последовательно расширяем количество сценариев, в которых пользователи могут совершать сделки внутри платформы безопасно и удобно. Рост оборота цифровых продуктов в 2025 году составил 11% — это востребованная категория, и теперь покупатели получают понятный защищенный механизм оплаты, а продавцы — официальный инструмент для продаж с прозрачными условиями", — комментирует Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.

