С заботой о городе: КуйбышевАзот озеленяет общественные пространства Тольятти

В 2026 году общественные пространства Тольятти украсили новые зеленые насаждения и цветочные композиции, заботливо выращенные в тепличном хозяйстве ПАО "КуйбышевАзот". При непосредственном участии предприятия формируется и зеленый каркас родного города: оказывается не только финансовая поддержка важных экологических инициатив, но и силами сотрудников озеленяются улицы и кольцевые развязки, школьные дворы и спортивные площадки.
По традиции особое внимание уделяется городским пространствам в Центральном районе Тольятти, где работает компания и проживают многие ее сотрудники. Субботник на одной из центральных улиц города собрал не только заводчан, но и неравнодушных горожан, для которых важно, чтобы родной город был в чистоте и порядке. К акции присоединился спидвейный спортивный клуб "Мега Лада" во главе с президентом Алексеем Степановым. Общими усилиями удалось собрать и вывезти мусор с площади более чем 1 Га.
Накануне майских праздников в непосредственной близости от школьного стадиона, вдоль Комсомольского шоссе было высажено 35 молодых берез, которые были приобретены на средства компании. К посадке присоединились участники экологического совета Тольятти, общественные экологические организации, неравнодушные горожане, представители бизнеса и городской администрации.
Финальным аккордом весенней кампании по благоустройству стало озеленение кольцевой развязки в Тольятти на пересечении улиц Мира, Комсомольской и Индустриальной, где было высажено более 5 тыс. цветов, выращенных в тепличном хозяйстве ПАО "КуйбышевАзот". В этой работе к заводчанам присоединились активисты волонтерского движения "ТРИ Е: Процветающий Тольятти". Важно, что создание цветочной сказки на улицах города не заканчивается только посадкой — силами предприятия осуществляется и последующий уход за цветами, чтобы они как можно дольше радовали глаз и дарили хорошее настроение каждый день.
Поддерживая проекты благоустройства городских пространств, ПАО "КуйбышевАзот" активно сотрудничает с администрацией города и общественными экологическими организациями. Красивый и комфортный город — это результат командной работы, к которой присоединяется все больше жителей Тольятти.
