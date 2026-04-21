Стало известно, когда планируют восстановить движение транспорта по ул. Молодогвардейской

Движение по ул. Молодгвардейской в районе площади Славы в Самаре планируют открыть 23-24 апреля, сообщили в "РКС-Самара".

Напомним, проезд транспорта на участке от ул. Ярмарочной до Студенческого переулка в оба направления ограничили 21 апреля.

В районе дома №167 по ул. Молодогвардейской идет разработка котлована. На месте задействовано 20 спецмашин: экскаваторы, грузовая и откачивающая техника, несколько ремонтных бригад. Причиной технологического отказа на водоводе диаметром 900 мм стало продольное повреждение чугунной трубы. Почему это произошло, предстоит выяснить специалистам.

Поврежденный участок линии заменят на новый, примерно в 6 метров длиной. Работы, предположительно, будут вестись до утра 22 апреля. Затем будет засыпка котлована, проливка грунта, асфальтирование с последующим восстановлением движения.

Режим водоснабжения переключен на резервную схему для обеспечения жителей водой.

В связи с проводимыми работами движение общественного транспорта скорректировано. Объезд автобусов маршрутов № 24 и 91 осуществляется: