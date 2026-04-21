В районе площади Славы в Самаре временно ограничат движение транспорта

Во вторник, 21 апреля, в связи с проведением ресурсоснабжающей компанией ремонта инженерных коммуникаций на ул. Молодогвардейской в районе площади Славы, временно ограничено движение по ул. Молодогвардейская на участке от ул. Ярмарочная до Студенческий переулок в оба направления, сообщает мэрия Самары.

По информации РКС-Самара, в районе дома №210 по ул. Молодогвардейской произошел технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм. Дежурная бригада предприятия оперативно выехала на место, определила и отключила повреждённую линию.

Объезд автобусов маршрутов № 24 и 91 осуществляется по ул. Молодогвардейская, ул. Ярмарочная, бул. Галактионовская, ул. Вилоновская в направление города; ул. Вилоновская, ул. Галактионовская, ул. Маяковского в направление из города.