Иван Носков: "Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети"

В Самаре проводят восстановление газонов, прилегающих к автомобильным дорогам. Специалисты восстанавливают бортовой камень, планируют и добавляют, где это необходимо, грунт, и подсеивают траву. К настоящему времени такие работы завершены вдоль улиц Чапаевской, Молодогвардейской и др. Всего городскими службами уже обследовано порядка 200 гектаров газонов вдоль дорог.
"Мы продолжаем нашу масштабную программу озеленения Самары. Она касается не только деревьев и цветов, но и восстановления газонов — в этом году уделяем им особое внимание. Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения, высадку деревьев и кустарников сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети. Деревья и кустарники для высадки подбираем так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде, были ветро- и морозоустойчивы, привлекательно выглядели в течение всего периода вегетации. Самара должна вновь стать ухоженным, красивым городом, где приятно гулять в любое время года", — сказал глава города Самары Иван Носков.
Специалисты департамента городского хозяйства и экологии совместно с районными администрациями и подрядчиками, обслуживающими объекты улично-дорожной сети, в ежедневном режиме ведут обследование зеленых насаждений. При необходимости — в случае, если дерево аварийное и больное — проводится санитарная обрезка или снос. Вместе с тем определяются новые места для высадки — в зависимости от особенностей локации там высаживают деревья либо кустарники.
"Взамен утраченных больных, аварийных насаждений и снесённых с охранных зон инженерных сетей будем проводить более масштабные компенсационные высадки. Рассчитываем, что к специалистам присоединятся и жители Самары — в наших интересах сделать город и каждый из его районов более зеленым. В перспективе планируем создать собственный питомник, где будем выращивать саженцы для наших будущих озеленительных проектов", — сообщил в ходе прямого эфира программы "Прямой диалог" заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.
Напомним, до конца весны в Самаре планируется высадить порядка 800 деревьев и кустарников. В целом же по поручению главы города количество деревьев для зеленого каркаса областной столицы в ближайшие несколько лет планируется увеличить до 20 тысяч.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????