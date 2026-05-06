16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Иван Носков: "Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети" Энергетики "Т Плюс" проверят надёжность работы тепловых сетей в Самаре, Тольятти и Сызрани В Госжилинспекции объяснили ситуацию с отключениями газа В Самаре разобьют новые парки и скверы Правительство Самарской области выделит "Т Плюс" субсидию почти на 839 млн рублей

ЖКХ и благоустройство Общество

Иван Носков: "Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре проводят восстановление газонов, прилегающих к автомобильным дорогам. Специалисты восстанавливают бортовой камень, планируют и добавляют, где это необходимо, грунт, и подсеивают траву. К настоящему времени такие работы завершены вдоль улиц Чапаевской, Молодогвардейской и др. Всего городскими службами уже обследовано порядка 200 гектаров газонов вдоль дорог.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Мы продолжаем нашу масштабную программу озеленения Самары. Она касается не только деревьев и цветов, но и восстановления газонов — в этом году уделяем им особое внимание. Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения, высадку деревьев и кустарников сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети. Деревья и кустарники для высадки подбираем так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде, были ветро- и морозоустойчивы, привлекательно выглядели в течение всего периода вегетации. Самара должна вновь стать ухоженным, красивым городом, где приятно гулять в любое время года", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Специалисты департамента городского хозяйства и экологии совместно с районными администрациями и подрядчиками, обслуживающими объекты улично-дорожной сети, в ежедневном режиме ведут обследование зеленых насаждений. При необходимости — в случае, если дерево аварийное и больное — проводится санитарная обрезка или снос. Вместе с тем определяются новые места для высадки — в зависимости от особенностей локации там высаживают деревья либо кустарники.

"Взамен утраченных больных, аварийных насаждений и снесённых с охранных зон инженерных сетей будем проводить более масштабные компенсационные высадки. Рассчитываем, что к специалистам присоединятся и жители Самары — в наших интересах сделать город и каждый из его районов более зеленым. В перспективе планируем создать собственный питомник, где будем выращивать саженцы для наших будущих озеленительных проектов", — сообщил в ходе прямого эфира программы "Прямой диалог" заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Отметим, что запись программы "Прямой диалог" с Евгением Владимирским можно посмотреть в Госпаблике администрации города Самары по ссылке.

Напомним, до конца весны в Самаре планируется высадить порядка 800 деревьев и кустарников. В целом же по поручению главы города количество деревьев для зеленого каркаса областной столицы в ближайшие несколько лет планируется увеличить до 20 тысяч.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31