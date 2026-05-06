Иван Носков: "Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети"

В Самаре проводят восстановление газонов, прилегающих к автомобильным дорогам. Специалисты восстанавливают бортовой камень, планируют и добавляют, где это необходимо, грунт, и подсеивают траву. К настоящему времени такие работы завершены вдоль улиц Чапаевской, Молодогвардейской и др. Всего городскими службами уже обследовано порядка 200 гектаров газонов вдоль дорог.

"Мы продолжаем нашу масштабную программу озеленения Самары. Она касается не только деревьев и цветов, но и восстановления газонов — в этом году уделяем им особое внимание. Самара — один из первых городов, где восстановление озеленения, высадку деревьев и кустарников сделали обязательной частью контрактов на содержание улично-дорожной сети. Деревья и кустарники для высадки подбираем так, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде, были ветро- и морозоустойчивы, привлекательно выглядели в течение всего периода вегетации. Самара должна вновь стать ухоженным, красивым городом, где приятно гулять в любое время года", — сказал глава города Самары Иван Носков.

Специалисты департамента городского хозяйства и экологии совместно с районными администрациями и подрядчиками, обслуживающими объекты улично-дорожной сети, в ежедневном режиме ведут обследование зеленых насаждений. При необходимости — в случае, если дерево аварийное и больное — проводится санитарная обрезка или снос. Вместе с тем определяются новые места для высадки — в зависимости от особенностей локации там высаживают деревья либо кустарники.

"Взамен утраченных больных, аварийных насаждений и снесённых с охранных зон инженерных сетей будем проводить более масштабные компенсационные высадки. Рассчитываем, что к специалистам присоединятся и жители Самары — в наших интересах сделать город и каждый из его районов более зеленым. В перспективе планируем создать собственный питомник, где будем выращивать саженцы для наших будущих озеленительных проектов", — сообщил в ходе прямого эфира программы "Прямой диалог" заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.

Напомним, до конца весны в Самаре планируется высадить порядка 800 деревьев и кустарников. В целом же по поручению главы города количество деревьев для зеленого каркаса областной столицы в ближайшие несколько лет планируется увеличить до 20 тысяч.