В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В апреле в парках, скверах и вдоль дорог Самары высадят порядка 800 крупномерных саженцев деревьев. По поручению главы города Ивана Носкова молодые растения в первую очередь появятся на территориях, где в прошлом году был произведен снос аварийных и больных деревьев: на участках улиц Мориса Тореза, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Клинической, Советской Армии, Ратнера, Бобруйской, Гастелло/Тихвинской, Дыбенко, Антонова-Овсеенко, Гагарина, Соколова, пр. Мальцева, пр. Карла Маркса и других.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Весной особое внимание уделяем уходу за зелеными зонами Самары. Эксперты проводят обследование растений, подкормку удобрениями и обработку от вредителей. Вдоль дорог, пешеходных аллей проводим формовочную и аварийную обрезку деревьев и кустарников. Особое внимание уделяем перекресткам и локациям вблизи от дорожных знаков и светофоров - важно обеспечить видимость этих объектов. Задача городских служб - оперативно вывозить или измельчать на месте ветки после работ, - сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. - В целом генеральная уборка Самары идет в плановом режиме: очищаем и проводим аварийный ремонт дорог и тротуаров, моем дорожные ограждения и знаки, обновляем разметку. На этой неделе приступили к подсеву газонов, чтобы Самара была красивой и опрятной летом".

В ходе генеральной уборки (в том числе после субботников и средников в районах) вывезено более 5,5 тысячи тонн смета и мусора. Аварийный ремонт дорог во всех районах города произведен на площади около семи тысяч квадратных метров, в настоящее время дорожные службы перешли к ремонту покрытий картами. В течение апреля службы озеленения проведут формовочную и аварийную обрезку до 300 деревьев вдоль проезжих частей, тротуаров и у пешеходных переходов города.

Напомним, 18 и 25 апреля в Самаре состоятся общегородские субботники. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

