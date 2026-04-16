В апреле в Самаре высадят порядка 800 деревьев

В апреле в парках, скверах и вдоль дорог Самары высадят порядка 800 крупномерных саженцев деревьев. По поручению главы города Ивана Носкова молодые растения в первую очередь появятся на территориях, где в прошлом году был произведен снос аварийных и больных деревьев: на участках улиц Мориса Тореза, Промышленности, Аэродромной, Партизанской, Клинической, Советской Армии, Ратнера, Бобруйской, Гастелло/Тихвинской, Дыбенко, Антонова-Овсеенко, Гагарина, Соколова, пр. Мальцева, пр. Карла Маркса и других.

"Весной особое внимание уделяем уходу за зелеными зонами Самары. Эксперты проводят обследование растений, подкормку удобрениями и обработку от вредителей. Вдоль дорог, пешеходных аллей проводим формовочную и аварийную обрезку деревьев и кустарников. Особое внимание уделяем перекресткам и локациям вблизи от дорожных знаков и светофоров - важно обеспечить видимость этих объектов. Задача городских служб - оперативно вывозить или измельчать на месте ветки после работ, - сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский. - В целом генеральная уборка Самары идет в плановом режиме: очищаем и проводим аварийный ремонт дорог и тротуаров, моем дорожные ограждения и знаки, обновляем разметку. На этой неделе приступили к подсеву газонов, чтобы Самара была красивой и опрятной летом".

В ходе генеральной уборки (в том числе после субботников и средников в районах) вывезено более 5,5 тысячи тонн смета и мусора. Аварийный ремонт дорог во всех районах города произведен на площади около семи тысяч квадратных метров, в настоящее время дорожные службы перешли к ремонту покрытий картами. В течение апреля службы озеленения проведут формовочную и аварийную обрезку до 300 деревьев вдоль проезжих частей, тротуаров и у пешеходных переходов города.

Напомним, 18 и 25 апреля в Самаре состоятся общегородские субботники. Все желающие принять участие в уборке территорий могут выбрать удобную для себя локацию и пройти регистрацию по ссылке.