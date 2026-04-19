Иван Носков: "Первый общегородской субботник состоялся"

На уборку Самары 18 апреля вышло гораздо больше жителей, чем зарегистрировалось через Госуслуги. С расчетом на это был сделан хороший запас инвентаря, в итоге выдали примерно 39 тысяч грабель, метелок и лопат, а еще несколько сотен кистей, пил и т. д.

"Я начал субботник в сквере Гвардии лейтенанта Щербакова, убирались вместе с учениками Лицея № 124. Имя скверу присвоено совсем недавно, в феврале 2026 года. Евгений Щербаков — выпускник лицея, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, участник СВО", — поделился в своем канале MAX глава города Иван Носков.

"Далее отправился в сквер Фадеева, там чистоту наводили студенты медколледжа, ученики школы № 29, представители Самарской федерации бокса и спортсмены. Продолжил субботник в сквере Мичурина. Это, наверное, самый веселый субботник в моей жизни — с участниками движения КВН и проекта "ГИС дети". Самарские дети не только достойно играют в КВН и делают первые шаги в телевизионной журналистике, но и организованно, оперативно и ответственно наводят чистоту. 

И последняя точка моего субботника — Ерик Парк. Там сегодня убирались представители национально-культурных центров, не мог к ним не присоединиться. Этот субботник прошел в рамках мероприятий Года Единства народов России", — резюмировал глава города.

Общие итоги субботника: приняли участие более 40 тысяч человек, совместными усилиями собрали порядка полутора тысяч тонн мусора, убрали территорию в 4 млн (!) квадратных метров, задействовали более 400 единиц спецтехники для погрузки и вывоза мусора. Вывоз собранного мусора еще продолжается, вместе с регоператором контрольно проверяются все точки.

"Благодарю всех, кто сегодня работал на субботнике, чтобы сделать Самару еще красивее и чище! Все молодцы: сотрудники администраций, общественные организации, молодежные объединения, коллективы и классы школ, техникумов, вузов, колледжей и просто неравнодушные жители!

Если кто-то хотел принять участие, но не смог, напоминаю: в субботу, 25 апреля, Самара присоединяется к всероссийскому субботнику. Регистрируйтесь на Госуслугах и приходите!" — сообщил Иван Носков.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

