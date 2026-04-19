Иван Носков: "Первый общегородской субботник состоялся"

На уборку Самары 18 апреля вышло гораздо больше жителей, чем зарегистрировалось через Госуслуги. С расчетом на это был сделан хороший запас инвентаря, в итоге выдали примерно 39 тысяч грабель, метелок и лопат, а еще несколько сотен кистей, пил и т. д.

"Я начал субботник в сквере Гвардии лейтенанта Щербакова, убирались вместе с учениками Лицея № 124. Имя скверу присвоено совсем недавно, в феврале 2026 года. Евгений Щербаков — выпускник лицея, кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени, участник СВО", — поделился в своем канале MAX глава города Иван Носков.

"Далее отправился в сквер Фадеева, там чистоту наводили студенты медколледжа, ученики школы № 29, представители Самарской федерации бокса и спортсмены. Продолжил субботник в сквере Мичурина. Это, наверное, самый веселый субботник в моей жизни — с участниками движения КВН и проекта "ГИС дети". Самарские дети не только достойно играют в КВН и делают первые шаги в телевизионной журналистике, но и организованно, оперативно и ответственно наводят чистоту.

И последняя точка моего субботника — Ерик Парк. Там сегодня убирались представители национально-культурных центров, не мог к ним не присоединиться. Этот субботник прошел в рамках мероприятий Года Единства народов России", — резюмировал глава города.

Общие итоги субботника: приняли участие более 40 тысяч человек, совместными усилиями собрали порядка полутора тысяч тонн мусора, убрали территорию в 4 млн (!) квадратных метров, задействовали более 400 единиц спецтехники для погрузки и вывоза мусора. Вывоз собранного мусора еще продолжается, вместе с регоператором контрольно проверяются все точки.

"Благодарю всех, кто сегодня работал на субботнике, чтобы сделать Самару еще красивее и чище! Все молодцы: сотрудники администраций, общественные организации, молодежные объединения, коллективы и классы школ, техникумов, вузов, колледжей и просто неравнодушные жители!

Если кто-то хотел принять участие, но не смог, напоминаю: в субботу, 25 апреля, Самара присоединяется к всероссийскому субботнику. Регистрируйтесь на Госуслугах и приходите!" — сообщил Иван Носков.