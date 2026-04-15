Обслуживающие организации Тольятти "провалили" температурные испытания тепловых сетей

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" выявил многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний Автозаводского района Тольятти в период обязательных температурных испытаний тепловых сетей. Невыполнение рекомендаций не позволило качественно проверить внутридомовое оборудование и оценить его готовность к работе в условиях морозной погоды.
Температурные испытания проводятся раз в пять лет и служат обязательной диагностикой. В 2026 году это мероприятие проходит с 13 по 15 апреля на сетях ТЭЦ ВАЗа. В этот период для соблюдения безопасности временно приостанавливается подача тепла и горячей воды для школ, детских садов и медицинских учреждений. При этом в сетях теплоснабжения и в системах отопления жилых домов должна циркулировать вода повышенной температуры, соответствующей максимальным зимним значениям.
"Несмотря на выданные рекомендации, некоторые управляющие компании Тольятти самовольно отключили жилые дома от централизованной системы теплоснабжения. Как результат - УК не удалось оценить безопасность работы оборудования внутри многоквартирных домов. Вполне возможно, что отказ от участия в обязательных испытаниях - способ скрыть плохое состояние внутридомовых систем", - отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов.
В ближайшее время Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" намерен обратиться по факту нарушения в надзорные органы.
Последние комментарии
