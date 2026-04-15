Обслуживающие организации Тольятти "провалили" температурные испытания тепловых сетей

Обслуживающие организации Тольятти "провалили" температурные испытания тепловых сетей

ТОЛЬЯТТИ. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" выявил многочисленные нарушения со стороны управляющих компаний Автозаводского района Тольятти в период обязательных температурных испытаний тепловых сетей. Невыполнение рекомендаций не позволило качественно проверить внутридомовое оборудование и оценить его готовность к работе в условиях морозной погоды.

Температурные испытания проводятся раз в пять лет и служат обязательной диагностикой. В 2026 году это мероприятие проходит с 13 по 15 апреля на сетях ТЭЦ ВАЗа. В этот период для соблюдения безопасности временно приостанавливается подача тепла и горячей воды для школ, детских садов и медицинских учреждений. При этом в сетях теплоснабжения и в системах отопления жилых домов должна циркулировать вода повышенной температуры, соответствующей максимальным зимним значениям.

"Несмотря на выданные рекомендации, некоторые управляющие компании Тольятти самовольно отключили жилые дома от централизованной системы теплоснабжения. Как результат - УК не удалось оценить безопасность работы оборудования внутри многоквартирных домов. Вполне возможно, что отказ от участия в обязательных испытаниях - способ скрыть плохое состояние внутридомовых систем", -  отметил технический директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Чурсанов.

В ближайшее время Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" намерен обратиться по факту нарушения в надзорные органы.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

