Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" изменит режим работы в праздничные дни

Самарский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" информирует жителей региона о графике работы офисов обслуживания в праздничные дни. Энергетики предлагают своим клиентам заранее спланировать свой визит или воспользоваться дистанционными каналами.
Так, 30 апреля офисы обслуживания клиентов в Самаре, Тольятти и Сызрани работают до 17:00, в Новокуйбышевске до 16:00.
В другой предпраздничный день — 8 мая — будет действовать график сокращённого дня: до 16:00 будут работать сервисные центры в Самаре, Тольятти и Сызрани; до 15:00 — в Новокуйбышевске.
В праздничные дни — с 1 по 3 мая; с 9 по 11 мая — офисы обслуживания "ЭнергосбыТ Плюс" в Самарской области будут закрыты.
Оперативно решить любой вопрос можно будет с помощью онлайн-сервисов компании. С их помощью клиенты могут уточнить начисление за тепло, узнать свою задолженность, подписаться на электронную квитанцию. Оперативно воспользоваться ими можно на официальном сайте samara.esplus.ru/service/. Кроме того, получить консультацию по любому вопросу можно в форме обратной связи samara.esplus.ru/feedback/, а также в онлайн-чате "ЭнергосбыТ Плюс". Все дистанционные сервисы энергокомпании доступны в режиме 24/7.
