В Самаре разобьют новые парки и скверы

САМАРА. 1 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
У Самары плохие показатели по озеленению. Подробности в интервью Волга Ньюс сообщила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова.

Фото: Александра Ламзина
Точки роста Самары формируются под влиянием рынка строительства жилья. Однако определяющим фактором развития территорий должны быть не бизнес-задачи девелоперов, а потребности населения и ориентир на создание качественной городской среды. Такую позицию в интервью Волга Ньюс озвучила первый заместитель министра градостроительной политики, главный архитектор Самарской области Екатерина Семенова. Она рассказала, какие векторы развития города задаст новый генплан, который формируют в рамках разработки единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования.

"Норматив составляет 16 кв. метров насаждений на человека, у нас - 4,5 кв. метра. То есть объем озеленения в Самаре нужно увеличить почти в четыре раза", - рассказала Екатерина Семенова.

Прорабатываются варианты решения проблемы. Они будут отображены в едином документе территориального планирования и градостроительного зонирования.

"В генплане необходимо предусмотреть новые территории, где можно разбить парки, скверы, бульвары, аллеи. Однако подходить к решению данной проблемы нужно не только с точки зрения количества, но и с точки зрения качества. Возможно это только при участии профессиональных сообществ и общественных организаций. Та же история по социальным объектам, транспортной и инженерной инфраструктуре. Кроме того, по каждому направлению плотно взаимодействуем с профильными министерствами и ведомствами, администрацией города", - отметила главный архитектор области.

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования Самары будет представлять собой новый генеральный план и правила землепользования и застройки. В нем будет обозначено, где и что можно строить, какие общественные пространства и рекреационные зоны будут развиваться, какие объекты социальной и транспортной инфраструктуры планируется построить. Разработкой проекта занимается Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства (НИИ ПГ) г. Санкт-Петербург.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

