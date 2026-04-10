Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля

С 25 апреля в Самаре начнется тестовый пуск всех 48 городских фонтанов, сообщает мэрия города. На этой неделе специалисты АО "Спецремстройзеленхоз" города Самары приступили к их расконсервации. В первую очередь снимают сезонные конструкции и ограждения, очищают и заполняют водой чаши, монтируют съемное оборудование, привезенное со складов, при необходимости проводят косметический ремонт, а затем пробные пуски. В этом сезоне запустят также пять фонтанов, построенных и реконструированных в прошлом году.

"В парках завершаем очистку водоемов, приступили к подготовке к лету фонтанов Самары. Тщательно промываем чаши и другие элементы, проверяем оборудование. По традиции, сезон фонтанов начнется 1 мая, когда мы завершим уборку после зимы, - поясняет глава города Самары Иван Носков. - В этом году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируем построить новый фонтан в парке Щорса. Приступаем к проектированию восстановления водных объектов и новых фонтанов во всех районах Самары".

Самый большой фонтан в Самаре - "40 лет Победы в Великой Отечественной войне", в этом году он будет запущен после реконструкции на весь сезон работы. В настоящее время специалисты проверяют после зимы 19 насосов, настраивают программное обеспечение светомузыкального фонтана и 330 светильников, возвращают на свои места 214 насадок, обследуют чаши, парапеты и другие элементы.

"В этом году планируем обновить "рисунок" динамической композиции и музыкального оформления фонтана на площади Героев 21-й Армии. Зимой, пока фонтаны "спали", мы провели ревизию запорной арматуры, светильников, двигателей и другого электрооборудования, настроили электронику и привели в порядок насосы всех фонтанов города. Работы по расконсервации фонтанов начали заранее, все они идут по графику", - рассказал директор АО "Спецремстройзеленхоз" Петр Кудряшов.

В этом году полный сезон будут работать и новые фонтаны в парке Победы, где пройдут памятные мероприятия 9 мая. В первую очередь инженеры занимаются фонтаном в форме Адмиралтейской звезды, а затем перейдут на фонтан со звездой, расположенный на реконструированном водоеме. В парке им. 50-летия Октября подготовят фонтан "Царевна-лебедь", уровень воды в водоеме парка теперь регулируется и позволяет запустить фонтан в срок. На финальной стадии подготовка фонтанов "Солнце" и "Пареллель" в сквере "Восточный" и в сквере Экономистов, благоустроенных в 2025 г. в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".