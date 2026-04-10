Пробный пуск фонтанов в Самаре запланирован с 25 апреля

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 25 апреля в Самаре начнется тестовый пуск всех 48 городских фонтанов, сообщает мэрия города. На этой неделе специалисты АО "Спецремстройзеленхоз" города Самары приступили к их расконсервации. В первую очередь снимают сезонные конструкции и ограждения, очищают и заполняют водой чаши, монтируют съемное оборудование, привезенное со складов, при необходимости проводят косметический ремонт, а затем пробные пуски. В этом сезоне запустят также пять фонтанов, построенных и реконструированных в прошлом году.

"В парках завершаем очистку водоемов, приступили к подготовке к лету фонтанов Самары. Тщательно промываем чаши и другие элементы, проверяем оборудование. По традиции, сезон фонтанов начнется 1 мая, когда мы завершим уборку после зимы, - поясняет глава города Самары Иван Носков. - В этом году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" планируем построить новый фонтан в парке Щорса. Приступаем к проектированию восстановления водных объектов и новых фонтанов во всех районах Самары".

Самый большой фонтан в Самаре - "40 лет Победы в Великой Отечественной войне", в этом году он будет запущен после реконструкции на весь сезон работы. В настоящее время специалисты проверяют после зимы 19 насосов, настраивают программное обеспечение светомузыкального фонтана и 330 светильников, возвращают на свои места 214 насадок, обследуют чаши, парапеты и другие элементы.

"В этом году планируем обновить "рисунок" динамической композиции и музыкального оформления фонтана на площади Героев 21-й Армии. Зимой, пока фонтаны "спали", мы провели ревизию запорной арматуры, светильников, двигателей и другого электрооборудования, настроили электронику и привели в порядок насосы всех фонтанов города. Работы по расконсервации фонтанов начали заранее, все они идут по графику", - рассказал директор АО "Спецремстройзеленхоз" Петр Кудряшов.

В этом году полный сезон будут работать и новые фонтаны в парке Победы, где пройдут памятные мероприятия 9 мая. В первую очередь инженеры занимаются фонтаном в форме Адмиралтейской звезды, а затем перейдут на фонтан со звездой, расположенный на реконструированном водоеме. В парке им. 50-летия Октября подготовят фонтан "Царевна-лебедь", уровень воды в водоеме парка теперь регулируется и позволяет запустить фонтан в срок. На финальной стадии подготовка фонтанов "Солнце" и "Пареллель" в сквере "Восточный" и в сквере Экономистов, благоустроенных в 2025 г. в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

