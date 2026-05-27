Смешное в серьезном и серьезное в смешном: в Самаре откроется выставка сатирической литературы

В четверг, 28 мая, в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу книжная выставка "Смех не без причины" (12+). Экспозиция приурочена к юбилеям трех писателей: 200-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, 195-летию Н. С. Лескова и 135-летию М. А. Булгакова.

Основную часть экспозиции составили издания из фонда отдела редких книг Самарской областной научной библиотеки. Посетители выставки увидят сочинения М.Е. Салтыкова-Щедрина из личной коллекции К. К. Грота, первый сборник басен И. А. Крылова, первое полное издание пьесы "Горе от ума" А. С. Грибоедова. Отдельный интерес представляют роман В. Н. Войновича "Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина" с автографом автора и сто рисунков художника А.Агина для поэмы Н. В. Гоголя "Мертвые души". Яркие образы из произведений Николая Васильевича раскрыл и художник П. М. Боклевский — его "Альбом гоголевских типов" (1895) войдет в состав экспозиции.

На выставке также будут представлены классические произведения разных эпох от российских и зарубежных авторов, и все их объединяет то, что они стали крупнейшими творениями сатирической литературы. Это книги Д. И. Фонвизина, А. П. Чехова, И. А. Ильфа и Е. П. Петрова, М. М. Зощенко, В. Н. Войновича, Дж. Свифта, У. Теккерея, Я. Гашека и других великих писателей. Посетители смогут увидеть в том числе и прижизненные издания классиков.

Выставка "Смех не без причины" будет доступна для посещения с 28 мая по 18 октября 2026 года в часы работы библиотеки. О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки "ВКонтакте".

