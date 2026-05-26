В Самарской области создан уникальный сборник прозы и поэзии участников СВО

В преддверии третьей годовщины со дня основания Государственного фонда "Защитники Отечества" в Самарской области состоялось знаковое событие: впервые создан сборник документальной прозы и поэзии участников специальной военной операции.

Фото: самарский филиал Госфонда Защитники Отечества

Издание подготовлено при поддержке и содействии самарского филиала фонда "Защитники Отечества" и Общественной Палаты Самарской области.

Идейным вдохновителем сборника является Сергей Алексеев - ветеран СВО, советник министра культуры, выпускник региональной программы "Школа героев", инициированной при поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение федеральной программы "Время героев".

Сергей Алексеев представил и передал в региональный филиал фонда "Защитники Отечества" книгу "У каждого война СВОя". Это не просто сборник рассказов, а военная хроника глазами бойца. Сергей провел в зоне боевых действий долгие месяцы, и каждая страница его книги пропитана запахом пороха и горечью потерь. Он описывает не только боевые выходы, но и окопную дружбу, быт, юмор, который помогал выживать, и минуты тишины, когда особенно остро осознаешь ценность мирной жизни. Автор показывает: у каждого, кто прошел через СВО, война своя - но всех объединяет одно: любовь к Родине и верность присяге.

Кроме того, по многим его рассказам студенты выпускного курса института культуры уже поставили целый театрализованный спектакль.

Стоит также отметить и книги других авторов Самарской области, созданные при поддержке и содействии самарского филиала фонда "Защитники Отечества". Эти произведения посвящены мужеству, долгу и судьбам участников специальной военной операции.

Сергей Елхимов, ветеран СВО, представил сборник стихотворений "Моя душа осталась в зоне СВО!"  Его стихи - это искренний дневник души, которая навсегда разделилась на "до" и "после". В сборнике - размышления о долге, о товарищах, которым уже не суждено вернуться, и о той части сердца, которая навсегда осталась на линии боевого соприкосновения. Это поэзия, которая никого не оставляет равнодушным, потому что написана кровью и правдой очевидца.

Особое, пронзительное место в ряду авторов занимает Елена Михайлова - мама, потерявшая на войне самого родного человека. Ее книга "Эту боль надо выплакать до конца" - не просто строки. Это крик материнского сердца. Елена потеряла на СВО сына. Свою книгу она писала, чтобы выплеснуть ту бездонную боль, которую невозможно измерить. Елена Михайлова занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения, в Шенталинском районе создала "Михайловский сад" в честь погибших героев СВО, является инициатором проектов "Святые страницы семьи" и "СВОя история", посвященных увековечиванию памяти павших героев, оформила музейную комнату. Помимо представленного сборника, Елена Михайлова создает сборники и для других матерей, потерявших своих сыновей.

Уже совсем скоро эти издания увидят жители и гости столицы. С 4 по 7 июня 2026 года в самом сердце Москвы пройдет XII Книжный фестиваль "Красная площадь", где сборники будут впервые представлены широкой публике.

Десятки тысяч гостей фестиваля смогут не только приобрести эти книги, но и пообщаться с авторами.

