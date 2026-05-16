В Самаре пройдет творческая встреча с поэтом и музыкантом Дмитрием Ревякиным

Во вторник, 19 мая, в 11:00 в СОУНБ (пр. Ленина, 14а) состоится презентация поэтического сборника "Потому, что" (12+). Автор Дмитрий Ревякин расскажет гостям о том, как сегодня создаются стихи и почему современное искусство ориентируется на великую классику. Вход свободный.
Дмитрий Ревякин поделится советами, как ощутить живое дыхание поэзии в окружающей действительности. Прогресс не останавливает творчество, а открывает новые возможности, если при этом сохранить способность читать и понимать строки, написанные столетия назад, использовать их как твердую опору для собственных творений.
Дмитрий Ревякин — поэт, прозаик и музыкант. Автор таких книг, как "Крик на холме", "А за окном троллейбуса весна!", "Снег да соль". Печатался в газетах, журналах "Русское эхо", "Молодежная Волна", альманахах "Поэтех", "Лабиринт", коллективных сборниках. Лауреат премии "КНИГА.РУ: новые литературные имена" и член Союза писателей России.