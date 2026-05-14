Жильцы 826 МКД Самарской области могут снизить свою плату за тепло

"ЭнергосбыТ Плюс" напоминает обслуживающим организациям региона о необходимости поверки общедомовых приборов учёта (ОДПУ) тепла. В середине мая 1131 здание в Самарской области, в том числе 826 многоквартирных жилых домов, оборудованы неисправными счётчиками. Их показания не используются для расчёта потреблённого тепла.
Причины сложившейся ситуации самые разные — от отсутствия поверки прибора до его технической неисправности. Уточнить информацию о причинах, по которым "ЭнергосбыТ Плюс" не принимает к расчётам показания данных ОДПУ, можно на сайте https://www.tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.
"К сожалению, ряд управляющих компаний региона не следят за исправностью работы общедомовых приборов учёта тепла. Это приводит к убыткам для горожан, поскольку мы выставляем счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а по нормативу потребления", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Для возобновления расчёта за тепло по показаниям ОДПУ необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????