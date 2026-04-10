Иван Носков: "Радует, что на субботники выходит много молодежи"

В Самаре полным ходом идет весенняя уборка городских пространств - после районных и дворовых субботников собрано и вывезено более 500 тонн мусора и прошлогодней листвы. Глава города Иван Носков рассказал в своем канале МАХ, как продвигается работа по наведению чистоты на улицах, в скверах, дворах и парках.

"Многие отмечают, что на субботники выходит много молодежи, студентов, школьников. И, кстати, серьезно "омолодились" коллективы городских коммунальных служб. Тенденция хорошая, молодежь должна оставаться в нашем городе, на наших предприятиях. А если она при этом будет еще и общественно активной - значит, городу жить!" - пишет Иван Носков.

Завершается уборка в парках, особое внимание уделяется водным объектам - озерам, фонтанам. Возле водоемов рабочие очищают береговые зоны и дно, убирают мусор. Наполняемость водой на хорошем уровне, к лету немного увеличат ее за счет новых скважин.

Специалисты начали расконсервацию фонтанов. В первую очередь снимают сезонные конструкции, проводят механическую очистку чаш и элементов, устанавливают оборудование, которое в прошлом году отправляли на склад. Потом заполнят водой чаши.

"Пробные пуски начнем 25 апреля, а к 1 мая все фонтаны должны выйти на постоянный режим работы. Напомню, в этом году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строим новый фонтан в парке Щорса. И на этот год стоит задача завершить мониторинг всех водных объектов, разработать проекты реконструкции существующих фонтанов (если необходимо) и проекты строительства новых в разных районах Самары.

Кто еще не успел зарегистрироваться на общегородские субботники 18 и 25 апреля - регистрация по ссылке. Отличное настроение, приятная усталость от хорошо выполненной работы и вкусный чай всем обеспечены!" - приглашает глава города.