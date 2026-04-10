Иван Носков: "Радует, что на субботники выходит много молодежи"

В Самаре полным ходом идет весенняя уборка городских пространств - после районных и дворовых субботников собрано и вывезено более 500 тонн мусора и прошлогодней листвы. Глава города Иван Носков рассказал в своем канале МАХ, как продвигается работа по наведению чистоты на улицах, в скверах, дворах и парках.

"Многие отмечают, что на субботники выходит много молодежи, студентов, школьников. И, кстати, серьезно "омолодились" коллективы городских коммунальных служб. Тенденция хорошая, молодежь должна оставаться в нашем городе, на наших предприятиях. А если она при этом будет еще и общественно активной - значит, городу жить!" - пишет Иван Носков.

Завершается уборка в парках, особое внимание уделяется водным объектам - озерам, фонтанам. Возле  водоемов рабочие очищают береговые зоны и дно, убирают мусор. Наполняемость водой на хорошем уровне, к лету немного увеличат ее за счет новых скважин.

Специалисты начали расконсервацию фонтанов. В первую очередь снимают сезонные конструкции, проводят механическую очистку чаш и элементов, устанавливают оборудование, которое в прошлом году отправляли на склад. Потом заполнят водой чаши.

"Пробные пуски начнем 25 апреля, а к 1 мая все фонтаны должны выйти на постоянный режим работы. Напомню, в этом году в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" строим новый фонтан в парке Щорса. И на этот год стоит задача завершить мониторинг всех водных объектов, разработать проекты реконструкции существующих фонтанов (если необходимо) и проекты строительства новых в разных районах Самары. 

Кто еще не успел зарегистрироваться на общегородские субботники 18 и 25 апреля - регистрация по ссылке. Отличное настроение, приятная усталость от хорошо выполненной работы и вкусный чай всем обеспечены!" - приглашает глава города.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

