В Самаре при пожаре на ул. Солнечной пострадал мужчина

В четверг, 30 апреля, в 17:51 в одной из квартир по ул. Солнечной, 40 в Промышленном районе Самары произошел пожар, передает ГУ МЧС по Самарской области.
"Горели домашние вещи в квартире на площади 1,5 кв. м", — отмечается в сообщении. Для тушения привлекались 28 человек и 5 единиц техники. В 18:06 пламя удалось ликвидировать. При пожаре пострадал 50-летний мужчина.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !