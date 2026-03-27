При пожаре в частном доме в селе Самарской области погиб человек

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В пятницу, 27 марта, в селе Старая Рачейка в результате пожара погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Самарской области.

Фото: пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Самарской области ГУ МВД России по Самарской области

В 10:51 в пожарно‑спасательную часть № 185 Отряда № 47 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Старая Рачейка на ул. Октябрьской.

Площадь возгорания составила 70 кв. м. Здание горело открытым пламенем. Существовала серьёзная угроза распространения огня на соседние строения, поэтому пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1‑БИС.

В 13:00 пожар был полностью ликвидирован.

В результате происшествия погиб один человек.

Причины возгорания устанавливаются. На месте продолжают работать специалисты.

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

