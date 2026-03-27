При пожаре в частном доме в селе Самарской области погиб человек

В пятницу, 27 марта, в селе Старая Рачейка в результате пожара погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Самарской области.
В 10:51 в пожарно‑спасательную часть № 185 Отряда № 47 поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Старая Рачейка на ул. Октябрьской.
Площадь возгорания составила 70 кв. м. Здание горело открытым пламенем. Существовала серьёзная угроза распространения огня на соседние строения, поэтому пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 1‑БИС.
В 13:00 пожар был полностью ликвидирован.
В результате происшествия погиб один человек.
Причины возгорания устанавливаются. На месте продолжают работать специалисты.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !