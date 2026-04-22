Огнеборцы спасли двух человек при пожаре в поселке Самарской области

Во вторник, 21 апреля, произошел пожар в п. Калинка Волжского района: на ул. Советской в жилой квартире горели домашние вещи. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» Самарской области.
Площадь возгорания в многоквартирном доме составила 10 кв. м.
Благодаря оперативным действиям пожарных спасены два человека. Причины возгорания выясняются.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !