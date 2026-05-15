В центре Самары сгорел расселенный дом

В пятницу, 15 мая, в 6:11 в МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Арцыбушевской, 157, информировала пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Прибывшими подразделениями установлено, что горит расселенный дом и надворные постройки.
В 7:45 пожар локализован на площади 400 кв. м силами 80 спасателей и 26 спецмашин, угроза распространения огня на соседний жилой дом снята.
Погибших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !