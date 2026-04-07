Возле Похвистневского лесничества огнеборцы тушили пожар

Во вторник, 7 апреля, в Самарской области на территории Подбельского лесничества произошло очередное возгорание. Это уже третий случай в этом районе за последние четыре дня.
Причиной пожара стал поджог травы.
Благодаря системе видеонаблюдения региональной диспетчерской службы минприроды очаг возгорания оперативно обнаружили и возгорание удалось быстро ликвидировать, огонь не успел перейти в лес.
Площадь пожара составила 2,5 га.
По всем фактам возгорания пожарный надзор МЧС проводит расследование.
Министерство природных ресурсов и экологии еще раз обращает внимание на строгий запрет на пал травы. Он наносит серьезный вред экосистеме — уничтожает кладки и места гнездования птиц; создает угрозу перехода огня на жилые дома и лесные массивы.
