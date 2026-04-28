При пожаре в Курумоче погибла местная жительница

В понедельник, 27 апреля, в п. Курумоч Волжского района на ул. Садовой в частном секторе произошел пожар, который унес жизнь человека, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Огонь охватил частный дом общей площадью 70 кв. м. В результате пожара погибла 50-летняя женщина.
Для борьбы с огнем были задействованы семь единиц пожарной техники и семь специалистов пожарно-спасательной службы.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !