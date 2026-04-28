В Волжском районе на пожаре в частном доме погибла женщина

В пятницу, 24 апреля, в п. Выползово Самарской области произошел пожар в частном доме. В результате происшествия погибла 77- летняя женщина, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.
Площадь возгорания составила 60 кв. м. Предварительная причина возгорания — неисправная электропроводка.
На месте работали экстренные службы. Причины возгорания устанавливаются.
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !