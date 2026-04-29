На ул. Ново-Садовой в Самаре пожарные спасли из горящего дома пять человек

В среду, 29 апреля, в Октябрьском районе Самары вспыхнул пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по Самарской области.

В одной из квартир многоквартирного дома по адресу ул. Ново‑Садовая, 285 произошло возгорание домашних вещей. Огонь охватил площадь в 10 кв. м. Уже через 25 минут пожар был полностью потушен.

Огнеборцы спасли пятерых жителей и оперативно эвакуировали семь человек. Никто не пострадал.

На месте работали 32 пожарных и восемь единиц спецтехники.