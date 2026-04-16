При пожаре в самарском сервисе пострадал мужчина и сгорел автомобиль

В среду, 15 апреля, в Кировском районе Самары горел автосервис на площади 50 кв. м.

Как сообщили в региональном МЧС, пострадал 35-летний мужчина. Повреждены четыре автомобиля ,а один выгорел полностью.

Всего за сутки пожарно-спасательные подразделения выезжали на тушение 22 пожаров.