У Грушинской поляны сгорел лес на 2 га

В субботу, 18 апреля, возгорание в Задельненском участковом лесничестве обнаружили камеры видеонаблюдения. На место выдвинулись бригады и техника с пяти ближайших лесопожарных станций.
Пожар удалось локализовать на площади 2 га.
От лесопожарных сил минприроды работают 10 единиц техники, включая противопожарный трактор и три автоцистерны, 32 человека личного состава. Также привлечены силы МЧС.
Тушение продолжается до полной ликвидации. Работы осложняет сильный ветер.
Причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Лесная охрана Самарской области задержала нарушителя на месте — его уже доставили в полицию.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !